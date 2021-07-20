كورونا اليوم: عقار يقلل من شدة الأعراض.. ومستوى الأجسام المضادة لدى المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

بدء اختبارات لقاح جديد ضد كورونا في روسيا

أعلنت الوكالة الفيدرالية للأبحاث الطبية والبيولوجية في روسيا اليوم الاثنين عن حصولها على تصريح لإجراء الاختبارات السريرية على لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا من تطويرها.

وأوضح بيان للوكالة أنها حصلت على إذن رسمي من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية للقاح من وحدات فرعية مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأشار البيان إلى أن الاختبارات ستبدأ في 19 يوليو وسيشارك فيها 200 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة، وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات ما قبل السريرية التي اختتمت في يونيو الماضي أثبتت مأمونية اللقاح الجديد وقدرته الوقائية والمناعية العالية، وفقا لروسيا اليوم.

ما الذي يحدد مستوى الأجسام المضادة لدى المتعافين من "كوفيد-19"؟

استخدم علماء إيطاليون وبريطانيون سكان بلدة إيطالية صغيرة بحثا عن الأجسام المضادة للفيروس التاجي المستجد، ثلاثة اختبارات مختلفة، واتضح أنها تبقى في الجسم حتى 9 أشهر.

وتشير مجلة Nature Communications، إلى أنه وفقا لنتائج الاختبارات، تبقى الأجسام المضادة نشطة لدى الذين أصيبوا بالشكل الحاد من المرض وكذلك الذين لم تظهر عندهم أعراض المرض، وبينت نتائج الاختبار، أن 98.8 بالمئة من الذين أصيبوا بالمرض في فبراير-مارس يحتفظون بمستوى جيد للأجسام المضادة حتى في شهر نوفمبر بغض النظر عن شكل إصابتهم بالمرض، وفقا لروسيا اليوم.

عقار شائع مخفّض للكوليسترول قد يقلل من شدة "كوفيد-19"

وجد الباحثون أن مرضى "كوفيد-19" الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل إسعافهم قللوا بشكل كبير من احتمالات الوفاة داخل المستشفى وحالات "كوفيد-19 الوخيمة، وكثيرا ما تستخدم عقاقير الستاتين لخفض مستويات الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مؤلفو الدراسة إن أدوية الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم تساعد في استقرار الأمراض الكامنة، ومن المحتمل أن تعزز احتمالات تعافي المرضى من "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.