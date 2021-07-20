غنية بالبروتين وتسبب السرطان.. أخصائية تغذية توضح فوائد وعيوب تناول اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هل علينا عيد الأضحى المبارك، الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية التي يتناول فيها المسلمين اللحوم الحمراء بجميع أنواعها، والتي تظل محل جدل حول ما إذا كانت صحية أم ضارة لجسمنا.

وتوضح في هذا التقرير نيها باثانيا، رئيسة اختصاصي التغذية بمستشفى باراس جوروغرام، الفوائد الصحية وعيوب تناول اللحوم الحمراء، وفق موقع onlymyhealth.

الفوائد الصحية للحوم الحمراء

1. مصدر غني بالبروتين

اللحوم الحمراء تحتوي على بروتين جيد الجودة، إذ يساعد البروتين في تقوية عضلاتك ويمنحك الطاقة، وكمية البروتين الموجودة فيه تساعد أيضًا في نمو جسمك، فيعد المصدر الغني بالبروتين فائدة صحية أخرى لاستهلاك اللحوم الحمراء، ولكن عليك دائمًا الاهتمام بالجزء الموجود في وجبتك.

2. يحتوي على حديد الهيم

نيها باثانيا: "إنه أيضًا مصدر جيد للحديد، أولئك الذين يعانون من نقص الحديد يمكنهم تناول اللحوم الحمراء، إنه مفيد لجسمك لأنه يمتص معظم الحديد من مصادر الهيم، وجميع أنواع اللحوم الحمراء مصادر جيدة للحديد".

3. يساعد في أمراض الكبد والكلى

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى تناول اللحوم الحمراء أيضًا، ولكن باعتدال، فإنه بروتين عالي الجودة ولكن الشرط هو أنه يجب تناوله بكميات مناسبة، فيمكنك تضمين اللحوم الحمراء في سلطة أو شطيرة أو طهيها بأشكال أخرى.

عيوب اللحوم الحمراء

إلى جانب بعض الفوائد الصحية، فإن اللحوم الحمراء لها أيضًا عدد من العيوب، وفقًا للطبيبة نيها باثانيا، إليك أهم عيوب تناول اللحوم الحمراء:

1. يسبب السرطان

عند تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب السرطان أيضًا، فيمكن أن تسبب سرطان القولون والمعدة، عندما نقوم بمعالجة أو طهي اللحوم الحمراء على درجات حرارة عالية، فإنها تقلل من المواد المسببة للسرطان، لذلك، يمكن أن يصبح خطرًا في التسبب في السرطان.

2.لا يحتوي على ألياف

على المرء أن يدرج الفاكهة والخضروات في الوجبة مع اللحوم الحمراء لأنها لا تحتوي على ألياف، فيمكن أن يؤدي إلى الإمساك مما يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي، لذلك، يجب دائمًا الاهتمام بالكمية مع هذا النوع من اللحوم.

3.نسبة عالية من الدهون

إنه غني بالدهون حقًا لذا فإن كمية المدخول مهمة جدًا، يجب على مرضى القلب والسكري تجنبها لأن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول أيضًا، لتجنب السمنة والمزيد من المشاكل التي تأتي مع زيادة الدهون، تناول اللحوم الحمراء بكميات أقل.