«بتاكل الكبدة نية».. زوجة سعد الصغير توثق احتفالها بعيد الأضحى «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت المطربة برلنتي عامر، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، مشاهد احتفالها بأول أيام عيد الأضحى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت «برلنتي» مقطع فيديو عبر خاصية «القصص المصورة»، وظهرت خلاله وهي تمسك بسكين وتتولى ذبح الأضحية بنفسها، وبعد انتهائها من ذبح الخروف لطخت يدها ببعض دمائه.

كما وثّقت تناولها كبدة الخروف «نيئة»، بعدما تولت ذبحه بنفسها وظهرت خلال الفيديو وهي تأكلها عقب خروجها مباشرة من داخل الأضحية، وظهر أحد الأشخاص وهو يمسك كبد الخروف بشكل كامل لها وبدأت في تناولها.

برلنتي تعلن زواجها من سعد الصغير

وفي الأشهر الماضية، أثارت المغنية والراقصة برلنتي عامر زوجة سعد الصغير مفاجأة الصادمة للجمهور بعدما أعلنت من خلال مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» زواجها من الفنان الشعبي سعد الصغير الذي حرص على توجيه التهنئة لها في يوم ميلادها، موضحًا أنها زوجته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ شهور، فيديو يظهر خلاله المطرب الشعبي ليهنئها بيوم ميلادها ويلعن للجمهور زواجهما في الوقت نفسه قائلًا: «برلنتي كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي مراتي.. ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية».

رسالة لزوجة سعد الصغير الأولى

كما وجهت برلنتي حينها رسالة خاصة لزوجة الفنان الشعبي الأولى قائلة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وفي تصريحات لـ«هن»، كشفت برلنتي عن تفاصيل الشبكة التي أهداها لها المطرب الشعبي سعد الصغير عند زواجها موضحة: «جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان».