«فنانة وفوتجرافر».. معلومات عن ابنة صاحب تريند «ده هاني» بعد عقد قرانها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، بعقد قران ابنته «صوفيا»، إذ نشر صورًا من عقد القران بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، موجها لها التهنئة بالمناسبة السعيدة، وسط أجواء فرحة، وحضور عدد من الأهل والأقارب.

وشارك «سليمان» الشهير بصاحب تريند «ده هاني» المتداول بين رواد السوشيال ميديا بعض الصور من عقد القران برفقة ابنته ودوّن عليها: «اللحظة اللي كنت مستنيها ولكن عندما حدثت أصبحت ممتنًا لها».

من هي صوفيا محمد سليمان؟

وذات السياق، يرصد «هُن» معلومات عن صوفيا محمد سليمان ابنة الفنان الشهير بعد عقد قرانها:

ـ تعمل في مجال الرسم والفن التشكيلي منذ سنوات.

ـ اعتادت على الظهور محجبة عبر حسابها وحرصت على ارتدائه في عقد قرانها اليوم.

ـ تعمل في مجال التصوير بجانب الرسم وتعمل «فوتوجرافر».

ـ لديها العديد من المواهب بجانب الرسم كالغناء.

ـ تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها قرابة 4 آلاف متابع على حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».

ـ تم عرض جزء من أعمالها ضمن فيلم عن الرسم التشكيلي بعنوان «One Roll of talents» في عام 2016 .

تصدر تريند «ده هاني»

وكان برز اسم محمد سليمان وتصدرت صورة من مشهد درامي له يجمعه بالفنانة أروى جودة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع بعنوان «ده هاني» وهو أحد مشاهد مسلسل «هذا المساء» من بطولة الفنان إياد نصار.

وخلال مداخلة تلفزيونية سابقة كشف «سليمان» لـ برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أسباب تداول صورته صحبة الفنانة أروى جودة قائلًا: «هاني متجوز، وأنجب من زوجته ولدا مصابا بالصرع، إضافة إلى أن هاني متربي ونشأ مع ليلي «الفنانة أروى جودة» منذ صغرهما، فالعلاقة بينهما في المسلسل شبه أُسرية».