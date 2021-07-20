علشان خروجة العيد.. «الإفتاء» تحسم الجدل حول وضع المرأة للمكياج الخفيف: جائز بشرط

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، تحرص الكثير من العائلات على الخروج للتنزه، بالذهاب إلى الحدائق والمطاعم والكافيهات المختلفة أو السينما، لقضاء وقت ممتع في تلك المناسبة السعيدة، مع الأشخاص المقربين، إذ تحرص الكثير من الفتيات على الذهاب لصالون التجميل «الكوافير» للاهتمام بالشعر والبشرة.

وعند الخروج للتنزه خارج المنزل، تحرص العديد من السيدات على ارتداء الملابس الجديدة، مع وضع ميك أب مناسب لخروجة العيد، حتى يظهرن في مظهر جميل ولائق، ما يجعلهن يتسائلن حول حكم الدين في وضع الميك أب «المكياج» الخفيف خارج المنزل.

وحرص عدد كبير من الفتيات عن إرسال ذلك التساؤل لدار الإفتاء المصرية، ما جعلها تقوم بنشر فيديو لتوضيح أمر وضع المرأة للميك أب الخفيف خارج المنزل، عبر قناتها الرسمية على موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب».

ونرصد من خلال هذا التقرير توضيح دار الإفتاء لحكم الدين في وضع المرأة للميك أب الخفيف خارج المنزل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وزيادة خروج الفتيات للتنزه، وفق القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع تداول الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كالتالي:

هل يجوز للمرأة وضع ميك أب خفيف خارج المنزل؟

تلقت دار الإفتاء المصرية الكثير من التساؤلات حول حكم الدين لوضع المرأة للميك أب الخفيف خارج المنزل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ما جعلها تنشر فيديو توضيحي عبر اليوتيوب، والذي أوضحت من خلاله أنه يجوز للمرأة وضع ميك أب خفيف خارج المنزل، وعند الذهاب للتنزه، ولكن يكون ذلك بشرط الحفاظ على التحشم والالتزام بالحجاب الشرعي الذي أمر به الدين المرأة، فضلا عن الالتزام بستر عورات المرأة، ففي تلك الحالة لا بأس للمرأة بوضع الميك أب الخفيف خارج المنزل.