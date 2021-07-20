أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في المنزل.. استخدمي البيكربونات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بحلول عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي، وذلك اقتداءا بالشريعة الإسلامية والتي تحث الأشخاص القادرين على ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، والأقارب والجيران، وفي كثير من الأحيان يحرص المضحي على أخذ بعض الأشياء الموجودة بالذبيحة بخلاف اللحوم، ومن أبرز وأهم تلك الأشياء «الكرشة»، إذ تعد الأكلة المفضلة بالنسبة للكثيرين، كما يحرصون على إعدادها برفقة الفتة، تلك الوجبة التي تتميز بكونها «الرسمية» في عيد الأضحى المبارك.

ويسعى البعض للحصول على الكرشة في نصيبهم من الأضحية، إذ يتم إعدادها لتكون طبقًا أساسيًا على المائدة في عيد الأضحى، عبر عدة طرق مختلفة ومتنوعة، ويفضل البعض تناولها في طاجن بالصلصة، أو يمكن تناولها في الشوربة مع الفتة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل وتنظيف الكرشة، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعرض عبر شاشة cbc سفرة، كالتالي:

أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في المنزل

- جهزي الكرشة وضعيها في الماء المغلي بعد أن تصل إلى درجة غليان عالية «بالكربوناتو»، لمدة دقيقة ثم بعد ذلك يتم إخراجها من الماء المغلي.

- ضعي الكرشة على لوح التقطيع الخشبي الموجود لديكي في المطبخ بعد وضعه على حوض.

- افركي الطبقة السوداء الموجودة في الكرشة أثناء سخونتها، ثومي قومي بإزالتها بالسكين الحاد.

- استمري في إزالة الاتساخ منها.

- اشطفي الكرشة أكثر من مرة بماء نظيف، ثم تقطع إلى قطع صغيرة.

- ثم بعد ذلك يتم وضع الكرشة في خليط مكون من الماء الخل الأبيض وليمون حتى نبدأ في الطهي.

- وبعد الانتهاء من تنظيف الكرشة جيدًا، يجب الاهتمام بنقعها في ماء به خل أبيض وليمون، حتى نبدأ في الطهي للتخلص من أي بقايا اتساخات.

مقادير عمل الكرشة

- عدد الكيلو جرامات من الكرشة التي يتم تناولها حسب عدد الأفراد.

- الحمص.

- عصير الطماطم.

- عدد من حبات البصل حسب كمية الكرشة.

- فلفل حار التي يتم تحديدها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من زيت البهارات.

- ورق اللورا.

- الملح.

- الفلفل الأسود.

طريقة عمل الكرشة

- ضعي الزيت في إناء.

- ثم قومي بتشويح البصل.

- بعد ذلك ضعي ورق اللورا والبهارات والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود.

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