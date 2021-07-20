طريقة عمل المخ بالبيض.. وجبة دسمة تقوي جهاز المناعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد المخ من أكثر الأكلات التي يحرص البعض على تناولها باستمرار، خصوصًا في عيد الأضحى المبارك، لما يمتاز به من فوائد صحية، بالإضافة إلى كمية البروتينات التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وكذلك تعزيز قدرة الجهاز المناعي، وفي ذات السياق يبحث البعض عن طريقة عمل المخ بالبيض، لما تمتاز به تلك الأكلة من الطعم اللذيذ.

وتعتبر طريقة عمل المخ بالبيض متشابهة باختلاف البهارات المستخدمة، وهو ما نرصده في التقرير التالي، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم عرضه عبر شاشة cbc سفرة.

طريقة عمل المخ بالبيض

المكوّنات:

احضري مخ عجل أو خروف حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مفرومة.

1 ملعقة من الثّوم المهروس.

1 ملعقة من الملح.

1 ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

4 بيضات.

1 كوب من البقسماط.

¼ كوب من الدّقيق الأبيض.

زيتٌ للقلي.

يغسل مخ العجل أو الخروف جيدًا بالماء الجاري، ومن ثمّ ضعيه في الماء المغليّ مع شرائح اللّيمون وقليلٌ من الخل والملح لمدّة خمس دقائق.

يغسل المخ مرّةً أخرى ونتخلص من القشرة الخارجيّة، ثمّ يوضع في ماءٍ بارد ليتم تجمُّده مرةً أخرى.

يقطع المخ لمكعّبات، ويوضع في طبق، ويترك في البرّاد لمدّة نصف ساعة ليزداد تماسكًا.

في طبق آخر يوضع البيض والفلفل الأسود والملح، والبصل المبشور والثّوم المهروس ثم تخفق المكوّنات معًا.

يضاف مزيج البيض المخفوق على مخ العجل المقطّع ويترك لمدّة ساعة في الثلاجة.

بعد انتهاء المدّة المحدّدة يخلط الدّقيق والبقسماط معًا، ثمّ يغلف مخ العجل جيداً حتّى يكتسب طبقةً سميكة.

يوضع بعض قطع المخ في المقلاة ويكون مقدار الزيتٍ غزير حتّى يكتسب لوناً ذهبيًّا.

يُقدم مع أنواع السّلطات المختلفة والسّلطات والخبز العربي.

مخ العجل مع البيض والبصل

المكوّنات:

مخ عجل أو خروف مغسول ومقشّر ومقطّع لمكعّبات.

بصلة مقطّعة قطعاً صغيرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثمانية بيضات.

ثلاثة ملاعق من زيت الزّيتون .

طريقة الإعداد

في مقلاةٍ كبيرة يضاف زيت الزّيتون والبصل ثم يشوح جيدًا حتى يذبل قليلاً.

يضاف مخ العجل المقطّع ويقلب مع البصل والزّيت ويترك على نارٍ هادئة مع التّقليب المستمر لمدّة ثلث ساعة .

يضاف البيض ويقلب مع المخ حتّى ينضج البيض تمامًا.

يتبل بالملح والفلفل الأسود ويزن الطّبق بالبقدونس المفروم ويقدم ساخناً مع المقبّلات والخبز العربي.

مخ العجل مع الطّماطم

المكوّنات

مخ عجل مغسول ومقشّر ومقطّع لمكعّبات، استخدام الكميّة حسب عدد الأشخاص.

بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا.

ملعقة من الثّوم المهروس.

كوبين من الطّماطم المقشّرة والمقطّعة لمكعّبات.

كوب من عصير الطّماطم.

ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم فرما ناعما.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاثة ملاعق من زيت الزّيتون .

طريقة الإعداد

في قدر على النّار يضاف زيت الزّيتون والبصل والثّوم المهروس والفلفل الأخضر الحار، قلّبي المكوّنات معًا، حتى تذبل قليلاً.

تضاف الطّماطم المقطّعة مع عصير الطّماطم وأتركي المكوّنات على النّار حتّى تتسبك.

يضاف الفلفل الأسود والملح ثم يقلب مجددا، ويمكن تعديل النّكهة حسب رغبتك.

تضاف مكعّبات المخ وتقلب مع صوص الطّماطم وتترك لمدّة لا تقل عن ثلث ساعة.

يزين الطّبق بالبقدونس المفروم أو الكزبرة المفرومة، ويقدم ساخنًا مع بعض المقبّلات وشرائح الخبز العربي.