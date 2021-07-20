طريقة عمل اللحمة الباردة.. أكلة سهلة وسريعة خلال العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثير في عيد الأضحى المبارك على تناول اللحوم الحمراء، سواء كانت لحوم ماشية من أبقار وجاموس، أو لحوم أغنام من الماعز والخرفان، كما يحرص المسلمون في عيد الأضحى على ذبح الأضاحي على الشريعة الإسلامية، حتى يتم توزيع نسبة كبيرة منها على الفقراء والمساكين، ونسبة أخرى للجيران والأقارب، ونسبة يحصل عليها صاحب الأضحية، ويتناول الكثير منهم اللحوم بالكثير من الطرق المختلفة، منهم من يقوم بشويها برفقة العائلة، ومنهم من يقوم بتناولها مشوحة، ومنهم من يحرص على تناولها محمرة، ويلجأ الكثير من اصحاب الكوليسترول لتناولها مسلوقة دون وضعها في زيت أو سمنة أو أي من الأشياء الدهنية، ويبحث البعض خلال تلك الأيام عن طريقة عمل اللحمة الباردة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل اللحمة الباردة، وفق خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الأيد»، والذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل اللحمة الباردة

- يتم تجهيز عرق لحمة ملفوف.

- يتم الاستعانة بكمية مناسبة من الثوم.

- ثم يتم الاستعانة بكمية مناسبة من الملح.

- ثم يتم الاستعانة بكمية مناسبة من الفلفل.

- يتم الاستعانة أيضا بكمية مناسبة من البهارات حسب رغبة متناولي الوجبة.

طريقة عمل اللحمة الباردة

- يتم غسل عرق اللحمة جيدًا وتجهيزها.

- ثم بعد ذلك يتم تجفيف اللحمة.

- عمل ثقوب بالسكين بعرق اللحم و يفرم الثوم مع التوابل.

- ثم نغرس التوابل فى الثقوب الموجودة بعرق اللحمة ثم تحمر وتسلق وتقطع وهي باردة.

طريقة عمل اللحمة المشوحة

مقادير العمل

التتبيلة الحارة:

- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- ملعقة كبيرة هريسة أو هوت صوص ملح.

- إضافة رشة بابريكا.

- الفلفل الأسود.

- إضافة فص ثوم مفروم.

- ملعقة كبيرة.

- عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من سكر بني.

طريقة عمل اللحمة المشوحة

- تخلط مكونات كل تتبيلة جيدًا، ثم تتبل بها شرائح اللحم.

- يترك اللحم فى التتبيله فتره طويله قبل التسويه.

- يتم شوي اللحم على شواية ساخنة وقومي بتركها حتى تنضج.

يذكر أن هناك الكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة والتي يمكن إعداد اللحوم من بها، ولكن يجب أن يحرص مرضى القلب والكوليسترول على تناول كميات قليلة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى لا تتأثر صحتهم بتناول الكثير من الدهون الموجوده في اللحوم، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالتصلب في الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول للأشخاص الذين يعانون من الإصابة به.