طريقة عمل اللحمة المشوحة.. سهلة ولذيذة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بحلول عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي، حرصًا منهم على تنفيذ ما تحثتنا عليه الشريعة الاسلامية بذبح الأضاحي والتصدق منها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، والحصول على نسبة منها أيضا يحتفظ بها المضحي لنفسه، وبعد ذبح الاضاحي يحرص الكثيرين من محبي تناول اللحوم على إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، وهناك طريقة يفضلها الكثيرين من محبي اللحوم، وهي اللحمة المشوّحة، إذ يبحث الكثير منهم عن طريقة عمل اللحمة المشوحة حتى يتمكنوا من إعدادها وتنولها كوجبة أساسية يتم وضعها على المائدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل اللحمة المشوحة، وفق خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة، كالتالي:

طريقة عمل اللحمة المشوحة:

مقادير عمل اللحمة المشوحة

- شرائح من اللحم المخصصة لإعدادها بطريقة التشويح.

- تتبيلة الكزبرة.

- ثم يتم الاستعانة بملعقة كبيرة زيت زيتون.

- ثم بعد ذلك يتم الاستعانة بملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- صغيرة عسل أبيض.

- ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

- كمية مناسبة من الملح.

- كمية مناسبة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

- فص ثوم مفروم.

تتبيلة الزبادي والكاري

- يتم الاستعانىة بـ 2 ملعقة كبيرة زبادى.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- كمية مناسبة من الملح حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الفلفل أسود.

- يتم الاستعانة ايضا بـ ملعقة كبيرة بودرة كاري.

- الاستعانة ب ملعقة صغيرة سكر بني.

تتبيلة الأعشاب

- يتم وضع ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

- ثم بعد ذلك يتم وضع ملعقة صغيرة بهارات.

- كمية مناسبة من الملح.

- كمية مناسبة من الفلفل أسود.

- ملعقة كبيرة سكر بني.

- ثم يتم الاستعانة بملعقة صغيرة ثوم بودرة.

- وبعد ذلك يتم الاستعانة أيضا بملعقة صغيرة قرفة.

- ملعقة صغيرة شطة.

- أضافة ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- ثم إضافة ملعقة كبيرة عصير ليمون.

التتبيلة الحارة

- يتم الاستعانة بملعقة كبيرة زيت زيتون.

- إضافة ملعقة كبيرة هريسة أو هوت صوص ملح.

- إضافة رشة بابريكا.

- كمية مناسبة من الفلفل الأسود.

- إضافة فص ثوم مفروم.

- إضافة ملعقة كبيرة.

- كمية مناسبة من عصير الليمون.

- وضع ملعقة صغيرة من سكر بني.

طريقة عمل اللحمة المشوحة

- يتم تخلط مكونات كل تتبيلة جيدا ثم تتبل بها شرائح اللحم.

- ثم بعد ذلك يفضل أن يترك اللحم فى التتبيله فتره طويله قبل التسويه.

- ثم بعد ذلك قومي بشوى اللحم على شواية ساخنة وقومي بتركها حتى تنضج.

- ثم تقدم بعد ذلك ساخنة في أطباق التقديم.