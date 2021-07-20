أضرار غسل اللحم بعد الذبح.. أخصائي تغذية: قد تصيبك بـ«سالمونيلا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

غسل اللحم بعد الذبح، خطأ تقع فيه العديد من ربات المنازل، فعقب الانتهاء من ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، في إطار الاحتفالات باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، تبدأ ربات المنازل بتقطيع وتخزين اللحوم للحفاظ عليها واستخدامها وقت الحاجة.

وتقع العديد منهن في أزمة غسل اللحوم، اعتقادًا منهن بكونها تساعد على تنظيف وتطهير اللحوم قبل طهيها، إلا أن الأمر يحمل العديد من المشكلات الصحية الخطيرة على حياة الإنسان.

أضرار غسل اللحم بعد الذبح

وفي هذا الصدد، حذّر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، من غسل لحوم الأضاحي بعذ الذبح مباشرة، مؤكدًا أن الأمر يصيب اللحوم بالعديد من الفيروسات والبكتيريا التي تضر بصحة الإنسان.

وأكد، أن غسل اللحوم يؤدي لاحتفاظها بالبكتيريا والفيروسات، التي تُصيب الإنسان بالسالمونيلا، فضلًا عن أن الفيروسات تلحق بأدوات التقطيع أيضًا.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن» بسلق اللحمة في درجة غليان عالية للماء، أو شويها، قائلًا: «الحراراة العالية تقتل البكتيريا».

أعراض السالمونيلا التي تسببها غسل اللحوم

تشنجات في المعدة.

براز دموي.

إسهال.

البرد والقشعريرة.

حمى.

صداع الرأس.

معدة مضطربة.

تقيأ.

أسباب السالمونيلا

الأطعمة الملوثة.

اللحوم النيئة وغير المطهية.

اللحوم المغسولة التي تحتفظ بالبكتيريا بها.

الفاكهة الخام أو الخضروات.

تناول الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان، مثل الجبن الطري والآيس كريم والزبادي.

تناول البيض الخام أو غير مطبوخ جيدا.

تناول الأطعمة المصنعة.

سوء غسل اليدين، والاحتفاظ بالفيروسات والبكتيريا.

الحيوانات الأليفة التي تحمل البكتيريا.