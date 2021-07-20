«سنو وايت».. هيفاء وهبي تهنئ المسلمين: سلة ورود والعيد عليكم يعود (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشارك الفنانات صورهن احتفالا بعيد الأضحى المبارك، حيث نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها «فيسبوك»، احتفالا بالعيد، حيث هنأت المسلمين بحلول عيد الأضحى.

فوتوسيشن هيفاء وهبي

ظهرت هيفاء مرتدية فستان كشمير قصير مفتوح، منقط باللون الأبيض وعليه كارديجان مفتوح أبيض، وصففت شعرها ذيل حصان، ووضعت إيشار بولنه كحلي على رأسها، وأمسكت بتفاحها وكأنها «سنو وايت»، وظهرت وهي جالسة على عجلة مشكير من نفس لون الفستان، وعليها سلة ورود.

وكتبت في تعليقها على الصور: «سلة ورود، والعيد عليكم يعود، كل عام وانتم بخير»، والصور كانت من تصوير شريف عمار، وتفاعل مع صور هيفاء وهبي عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.

تفاعل الجمهور مع جلسة تصوير هيفاء وهبي

وكان من بين التعليقات على الصور: «عيدك مبارك ست هيفاء ينعاد عليك وعلى الدراجة والمتابعين»، وقالت أخرى في تعليقها: «كل ألوان الشعر تجنن عليكي وشو ملبستي يجنن عليكي، عيد سعيد على احلى ماشافت عيني هيوفه الحلوة»، وقالت ثالثة: «كل عام وانتي قطعة من غيم السماء، ما يشبهك أحد كل عام وانتي روح تحسسني بالسعادة كل عام وانتي معي ومنورة حياتي يا روحى عيد أضحى سعيد ينعاد عليكي وعلى عائلتك بالصحه والسعادة أحبك».

ومن جهته نشر المصور لقطات أخرى من جلسة التصوير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

وجاء في التعليقات: «صحيح الكابشن متل أيام رسائل النوكيابس كل شي منك حلو»، و«إيه الجمال ده يا جميل وردوش الفل ده ولا إيه أة يجنن ربنا يسعد قلبك».