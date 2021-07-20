«أرقام صادمة».. حسابات فتيات التيك توك بعد السجن: «حنين» بتكسب 150 ألف جنيه في اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

10 سنوات سجن، كانت هي العقوبة الأشد لفتاة التيك توك حنين حسام، إحدى الفتيات اللاتي وقعن في قبضة الأمن، إذ ظلت تُحاسب على أفعالها قبل أن يصدر الحُكم ضدها بالحبس 10 سنوات، و7 سنوات على نظيرتها مودة الأدهم.

فخلال العام الماضي، وقعن العديد من فتيات التيك توك، اللاتي استخدمن أجسادهن لتصوير مقاطع رقص جريئة، والظهور بملابس مكشوفة، بل ودعوة الفتيات للعمل بمنصات مشبوهة، في قبضة الأمن عقب تقديم العديد من البلاغات ضدهن بتهمة خدش الحياء، والتعدي على القيم، فضلًا عن التحريات اللتي أثبتت أعمالهن المنافية للأداب، وتورطهن في قضايا الإتجار بالبشر.

أكثر من عام وفتيات التيك توك، يتصدرن محركات البحث على مواقع الإنترنت، خاصة كل ما يتعلق بمحاكمتهن.

وعلى الرغم من الحبس، إلا وظلت الحسابات التي تحمل أسمائهم عبر منصة الفيديوهات «تيك توك» تتربح من مقاطع الفيديو والمشاهدات المستمرة.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، أرباح حسابات فتيات التيك توك المحبوسين، بحسب موقع «influencer marketing hub» المتخصص في أرباح «تيك توك».

كم تتربح حسابات فتيات التيك توك المحبوسين

بحسب الموقع، يقدر قيمة متوسط أرباح «حنين» المقدرة لكل منشور على صفحتها في اليوم الواحد، تتراوح ما بين 781 إلى 1302 دولار، أي ما يعادل أكثر من 12 ألف إلى ما يتجاوز حاجز الـ20 ألف جنيه مصري، والتي تختلف على حسب المشاهدات والإعجابات.

ومقارنة بعدد المتابعين والإعجابات على الصفحة، فإن الأرباح المقدرة لكل منشور لـ«حنين» تتراوح ما بين 6.4 ألف دولار إلى 9.6 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف إلى ما يتجاوز 150 ألف جنيه مصري.

والمفاجأة هي أن حنين حسام لا لم يتوقف حسابها عن النشر حتى وقتنا هذا.

منار سامي مشاهدات بالملايين

تمتلك فتاة التيك توك المثيرة للجدل، ملايين المشاهدات، حيث يصل التربح من المنشور الواحد لها في اليوم، من بين 1140 دولار، وحتى 1901، أي ما يعادل ما يقرب من 18 ألف جنيه مصري، وحتى 30 ألف جنيه.

موكا حجازي

على الرغم من القبض عليها، إلا أن فتاة التيك توك، موكا حجازي، آخر الفتيات اللاتي وقعن في قبضة الأمن، لازال حسابها يزيد من عدد المتابعين والمشاهدات، وبالتالي الأرباح.

ووصل حساب «موكا» اليوم من 18 وحتى 30 دولار، أي مايعادل 282، وحتى 470 جنيه.

مودة الأدهم

وصلت الأرباح التي يحصل عليها حساب مودة الأدهم، إلى 19 دولار، وحتى 32.50 دولار، أي مايعادل 305 جنيه، وحتى 510 جنيه.

منار الهادي

وأخيرًا.. وصلت أرباح هدير الهادي من 21.30 دولار، وحتى 35.50 دولار، أي ما يعادل 333 جنيه وحتى 556 جنيه مصري.