طبيب يقدم وصفة ديتوكس طبيعية للتخلص من سموم لحوم العيد: طريقتها سهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني أصحاب الأنظمة الغذائية الصارمة، خلال فترات المواسم والأعياد، بسبب كثرة تناول الأطعمة الدسمة، والمليئة بالبروتينات والكروبوهيدرات، وعيد الأضحى المبارك، أحد أكثر المواسم التي تتميز بالمأكولات الثقيلة والولائم، فبعد الذبح تبدأ كل الأسر في تجهيز طاولتي الإفطار والغداء، التي تضم كل أصناف الأطعمة من الممبار، واللحوم والكبدة والريش واللحم المشوي، ويمكن أن يصاب من يأكل تلك الأطعمة بمشاكل هضمية كبيرة، لذا يجب عمل ديتوكس، صحي لتخليص الجسم من السموم والأطعمة الزائدة.

وقدم طبيب التغذية العلاجية الدكتور محمد حلمي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طريقة صحية لعمل الديتوكس، إذ كتب: «نخليها بمزاجنا أحسن ماتكون غصب عننا، عيد اللحمة فرحة، والفرحة ماتكملش غير الفتة والممبار والمحشي والرقائق كمان، وعشان نضمن بعد أكلات الدمار دي، إن جهازنا الهضمي يفضل على ما يرام، هننزل بوصفة ديتوكس الهضم».

تفاصيل وصفة حلمي لـ ديتوكس الهضم

المقادير:

- لترين ماء في زجاجة ثلاجة.

- ينقع فيها ملعقة نعناع جاف، أو ربع كوب أوراق نعناع فريش.

- نصف كوب كزبرة فريش خضراء مقطع ناعم.

- ربع كوب كرفس مقطع ناعم.

- ملعقة صغيرة بردقوش.

- ملعقة صغيرة شمر.

- ملعقة صغيرة كمون حبوب كاملة.

- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

- ليمونتان: واحدة شرائح والثانية نصفين.

- رشة ملح صحي.

وشرح طبيب التغذية العلاجية: «نرحم المعدة ع الصبح، واحدة واحدة عليها، هنصفي وناخد كوب بعد الفطار، والتاني قبل الغداء، والتالت بعد الغداء، والرابع قبل العشاء، والخامس بعده، والباقيين ع مدار اليوم».

وأوضح حلمي، فوائد الديتوكس الصحية، بعد أكلات عيد الأضحى، قائلا: «الديتوكس بيريح الجهاز الهضمي جدا، وبيعزز عملية الحرق، وكمان بينقي الجسم من السموم، مين ناوي يرأف بجهازه الهضمي ويقوم يعمله.. كل عيد لحمة وأنتوا طيبين وبألف خير وصحة وسلامة يا رب».