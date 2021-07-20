7 ملاعق أرز وقطعتي لحم.. طبيب يشرح الطريقة الصحية لعمل الفتة في العيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفتة من الأطعمة الشهية على سفرة عيد الأضحى المبارك، كما أنها تشجع على الأكل سواء في وجبة الإفطار أو الغداء، لذا يجب الالتفات إلى الكميات التي يجب أكلها، وكذلك طريقة الطهي، لأنها يمكن أن تقلل من عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، وبالتالي تقلل من احتمالية زيادة الوزن المطردة خلال عيد الأضحى المبارك، نتيجة تناول الفتة.

ويقدم الدكتور محمد حلمي، طبيب التغذية العلاجية، عدد من النصائح التي يجب مراعاتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والكميات الواجب تناولها، وكذلك طريقة طهي الفتة بشكل صحي في البيت، ناصحا بضرورة عمل ديتوكس بعد تناول تلك الأطعمة.

طريقة عمل الفتة الصحية

كتب الدكتور محمد حلمي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الفتة الصحية، موضحا: «هناكل فتة في عيد اللحمة طبعا، بس المهم نقول الكلمتين اللي فيهم الكلام المفيد، عشان ناكل اللي نفسنا فيه وإحنا مطمنين، نعمل الفتة الصحية، وفيها لازم العيش يكون أسمر، حبة كاملة يعني، يتحمص في الفرن بلاش نقليه في الزيت، ممكن ندهنه فرشاة سمنة بلدي خفيفة قبل دخوله الفرن».

وتابع: «أما الصلصة نعملها بطريقة صحية، يعني عصير طماطم فريش مضروب في الخلاط مع واحد فلفل حار وبصلة متوسطة، نرفعه على النار مع ملح صحي وفلفل وملعقة صغيرة سمنة بلدي، ولما نوصل للقوام اللي بنحبه نضيف كمون، وكزبرة جافة وملعقة كبيرة ثوم مفروم فريش، وملعقة كبيرة خل أبيض، ونرفعها من على النار وكده تمام التمام».

كمية الفتة لتجنب زيادة الوزن

أوضح طبيب التغذية العلاجية، الكميات المناسبة لتناول الفتة الصحية: «نيجي بقى للكميات، ده مِش عشان الرجيم خالص والله، إحنا في عيد، ده منعا للمشاكل الهضمية والتخمة وما شابه، 7 ملاعق رز اقصاها، قبضتين يد عيش محمص بس بلاش كرم، 5 ملاعق صلصة كفاية، قطعتين لحمة متوسطة قليلة الدهن».