10 عادات احذريها أثناء الطهي في عيد الأضحى.. تسبب خطورة على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تسعى كل سيدة في إعداد أشهى الأطباق والأكلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن هناك بعض العادات التي قد تقع فيها ربة المنزل دون أن تدري ذلك.

في التقرير مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد نرتكبها أثناء الطهي، وتسبب خطورة على صحتنا، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. تذويب اللحوم في الخارج

يمكن أن تنمو البكتيريا الغذائية الضارة بسرعة عند إذابة اللحوم من التجميد درجة حرارة الغرفة، ولهذا يجب عليك دائمًا تذويب اللحوم فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.

2. غسل اللحوم النيئة

لا ينصح المتخصصون بغسل الدواجن النيئة أو لحم البقر أو لحم الخروف أو لحم العجل قبل طهيه، والسبب في ذلك هو أن البكتيريا من اللحم يمكن أن تنتشر بسهولة إلى المنتجات والأسطح والأواني الأخرى.

3. تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة

ترجع هذه القاعدة إلى نفس السبب الذي يجعل إزالة التجميد في درجة حرارة المطبخ فكرة سيئة، ويمكن أن يكون من الخطر ترك منتجات قابلة للتلف خارج الثلاجة لأكثر من ساعة أو ساعتين.

4. عدم التأكد من صلاحية الطعام

من المستحيل التعرف على البكتيريا الخطرة من خلال مظهر الطعام أو طعمه. ومع ذلك، حتى كمية صغيرة من هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى تسمم غذائي خطير. لتجنب ذلك، تخلص من أي منتجات إذا كانت لديك أي شكوك حول إفسادها.

5. محاولة تذوق البيض النيئ أو العجين

يجب ألا تأكل البيض النيئ بأي شكل من الأشكال. هناك احتمالية لاحتوائه على بكتيريا تعرف باسم السالمونيلا، وهي خطيرة للغاية، علاوة على ذلك، لا تجرب العجين حتى بدون البيض، لأن الدقيق يمكن أن يحمل الإشريكية القولونية التي يمكن أن تسبب عدوى مختلفة.

6. نقع اللحم أو السمك بالخارج

هذا خطأ آخر أكثر شيوعًا يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي، تذكر دائمًا نطاق درجات الحرارة الخطرة لنمو البكتيريا، عندما تنقع اللحم خارج الثلاجة، تنتهك هذه القاعدة.

7. الطهي غير الجيد للحم أو السمك

يعتبر الطعام آمنًا فقط عند تسخينه على درجات حرارة مرتفعة، هذه هي أفضل طريقة لضمان اختفاء جميع البكتيريا. وللتأكد من طهي السمك أو اللحم بشكل صحيح، يمكنك استخدام مقياس حرارة البوتاجاز.

8. عدم غسل يديك قبل الطهي

تعيش البكتيريا على جميع الأسطح، حتى أيدينا. تخيل عدد الأشياء التي تلمسها أثناء النهار خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، وعندما تبدأ الطهي دون غسل يديك، يمكنك نقل كل هذه البكتيريا إلى طعامك. ولا تنس أن تغسل يديك عند الانتهاء.

9. شراء الدجاج المحقون

تقوم العديد من مصانع الدواجن بحقن محلول ملحي أو ماء لحومها لزيادة وزن منتجاتها. هذه المنتجات ليست آمنة للغاية، لذا انتبه عند شراء الدجاج واقرأ المكونات المضافة بعناية. يمكن أن تؤثر هذه الأشياء الإضافية أيضًا على طعم وجبتك.

10. إضافة العسل إلى الشاي أو الوجبات الساخنة

يمكن أن يؤدي تعريض العسل لدرجات حرارة عالية إلى انخفاض في جودته، وقد يؤدي إلى زيادة بعض المركبات المسببة للسرطان. لذا من الأفضل عدم إضافة العسل إلى الشاي أو الوجبات الساخنة، على سبيل المثال.