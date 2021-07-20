6 فواكه تتغلب بها على مشكلة عسر الهضم في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عسر الهضم من المشكلات الصحية الشائعة في عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب تناول الأطعمة الدسمة التي قد تتسبب في الغازات وانتفاخ البطن، ولكن يوجد فواكه تساعد على منع عسر الهضم كما ذكرها موقع "food.ndtv".

1- الموز:

يعتبر مصدرًا للبوتاسيوم والألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، إذ تعمل الألياف الموجودة في به على تحسين عملية الهضم وتقليل الارتجاع.

2- البابايا:

توفر هذه الفاكهة الاستوائية العديد من الفوائد الصحية، وتساهم في محاربة أمراض القلب والسكري والسرطان وصحة العظام والربو، كما تحتوي على فيتامين K وبيتا كاروتين والكالسيوم ومصدر غني بفيتامين أ.

أيضا البابايا غنية بإنزيمات تسمى غراء تساعد على تحسين الهضم وتقليل حرقة القلب.

3- البطيخ:

هذه الفاكهة الشعبية غنية بمضادات الأكسدة وفيتاميني "ج" و"أ" والأحماض الأمينية، ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فهو يساعد في الهضم والحفاظ على ترطيب الجسم ويعمل على تحييد الحمض في المعدة، مما يقلل من ارتجاع المريء.

4 -التين:

يحتوي على السكريات الطبيعية والمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، كما يساعد محتواه من الألياف في حركة الأمعاء وعسر الهضم، ومن المعروف أيضًا أن تناول التين يمنع الإمساك.

5- التفاح:

يحتوي هذا العضو على فيتامينات A وC وD وB-16 وB-12، كما يوجد الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم ما يعزز الهضم الصحي وحركة الأمعاء المنتظمة ويقلل من الحموضة ويهدئ المعدة.

6- الخوخ:

يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفيتامينات A وB6 وB12 وC، ومن المعروف أنه مفيد للغاية أثناء معالجة مرض السكري ومشاكل الجلد وسرطان القولون والمستقيم وما إلى ذلك، كما أنه منخفض في المحتوى الحمضي ومفيد لمرضى الارتجاع الحمضي.