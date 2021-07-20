إليك ما يحدث للجسم إذا شربت شاي بعد أكلة "لحوم العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشاي ضيف دائم على البيوت المصرية، فهو المشروب الأكثر شعبية، ويفضل تناوله كثيرون خصوصا بعد الوجبات وإن كانت دسمة، ولكن ماذا يحدث للجسم إذا شربته بعد أكلة "لحوم العيد"؟

الدكتورة ولاء أبو الحجاج خبيرة التغذية العلاجية قالت لـ"الخليج 365" إن شرب كوب من الشاي بالتحديد الأحمر بعد تناول الطعام عادة سلبية لغالبية المصريين، لأنه يعمل على امتصاص الحديد من الجسم، ويساعد على فقد كميات كبيرة من البروتين الموجود في اللحوم الذي تم تناوله قبل شرب الشاي، مما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.

وأضافت: "يقلل من معدل الحرق الطبيعي، فتبدأ الدهون في نفس الوقت بالتخزين في الجسم فبالتالي تؤدي إلى السمنة، ويعرض الشخص إلى مشاكل عديدة في المعدة خاصةً في القولون العصبي، ويصيبه بآلام الحرقة والإمساك".

ونصحت باستبدال المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، والغازية منها، بتناول كمية كبيرة من المياه بعد 30 دقيقة من الانتهاء من أكل لحم الأضحية.