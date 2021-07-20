مايا خليفة تحقق أرباحا خيالية على «تيك توك».. لن تتخيل سعر الدقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت نجمة الأفلام الإباحية المعتزلة ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة، الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت متابعي حسابها الرسمي على منصة الفيديوهات «تيك توك»، بمقطع فيديو لم تتجاوز مدته 10 ثواني، وهي تُغني مقطع من مهرجان شعبي مصري شهير.

وظهرت مايا خليفة، وهي تؤدي مقطع من مهرجان «قلبي دق»، بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا بألوان متداخلة، تميز بكونه بأكمام طويلة، كما اعتمدت على عمل ضفيرتين في شعرها، وسط تفاعل بالآلاف من متابعيها على الفيديو.

ويعد حساب اللبنانية المعتزلة عن الإباحية، على منصة «تيك توك» مصدر لتربح الأموال، خاصة عقب اعتزالها الأفلام الإباحية، إذ تصل أرباحها لما يقرب من نصف مليون جنيه عبر المقطع الواحد الذي تترواح مدته بين أقل من دقيقة إلى 3 دقائق.

@nano9z #الدمج مع @miakhalifaالصوت الأصلي - nano

أرباح مايا خليفة من التيك توك

وبحسب موقع «influencermarketinghub»، لمعرفة أرباح مقاطع تيك توك، وفقًا لعدد المتابعات والمشاهدات، تصل أرباح مايا خليفة على المقطع الواحد من 15.900 دولار، حتى 26.500 دولار، أي ما يعادل 249 ألف جنيه مصري، حتى 415 ألف جنيه.

موقف حاسم من مايا تجاة أزمة بلادها

كانت بطلة الأفلام الإباحية المعتزلة، مايا خليفة، عرضت نظارة أفلامها الشهيرة في مزاد على موقع يُدعى "eBay"، والتبرع بأرباحها لضحايا حادث انفجار لبنان، الذي شهدته البلاد منذ أشهر.

وكتبت «خليفة» عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وصلنا 100 ألف دولار في 11 ساعة، يجب أن نحصل على نصف مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل».