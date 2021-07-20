منة فضالي داخل دائرة الهجوم.. حجاب في تركيا وهوت شورت بمصر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقع الفنانة منة فضالي، في مرمى الهجوم بين لحظة وأخرى، بسبب إطلالتها الملفتة في أوقات ومناسبات مختلفة، آخرها أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما ظهرت على متن يخت في عرض البحر، مرتدية كارديجان أحمر مفتوح.

وعلى الرغم من الإشادات الواسعة برشاقتها واختياراتها للإطلالات المختلفة، إلا أن منة فضالي، دائما ما تدخل دوائر هجوم لا تهدأ، من بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يصفون دائما اختياراتها في الملابس بالجريئة.

انتقادات لإطلالة منة فضالي الحمراء

خلال الإطلالة الأخيرة، ارتدت منة فضالي، كارديجان باللون الأحمر، دون أكمام ومفتوح يكشف عن «الهوت شورت»، مهنئة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الأضحى المبارك، قائلة:«عيد سعيد».

وعلى الفور تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بإطلالتها ورشاقتها، في حين تعرضت للهجوم من البعض، معلقين: «هو ليه كده!»، «إيه اللي لابساه ده»، و«غطي نفسك.. عيب».

هجوم على منة فضالي بسبب المايوه

لم تكن تلك المرة هي الأولى التي يهاجم فيها رواد السوشيال ميديا، منة فضالي، فخلال الفترات الماضية، تعرضت لانتقادات لاذعة، من قبل متابعي حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بسبب صورة شاركتها وهي في حمام السباحة، ترتدي فيها مايوه كشف عن جسدها.

وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من بينها انتقادات واضحة: «للأسف إنتوا بقيتوا قدوة لناس كتيير والبنات بقت بتقلدكوا»، «راعوا ربنا في جيل بيضيع»، «ربنا يهديكي»، «فسدوا جيل كبير من البنات»، «ربنا يكون في عون الشباب فعلًا»، «اعملوا حاجة لآخرتكوا»، «ربنا يعدي الأيام اللي عايشينا فيها على خير والله».

هجوم لاذع بسبب إطلالة كاجوال

عقب الهجوم على منة فضالي بسبب المايوه، تعرضت لموجة هجوم جديدة، بسبب إطلالة كاجوال، شاركت مع متابعيها، إذ ظهرت مرتدية بنطلون جينز، وهاف ستوميك كاشف للبطن، مع الشعر القصير والمكياج الصريح.

وطاردت تعليقات الانتفاد منة فضالي، بسبب إطلالتها، منها: «هو عادي تصوري بطنك كده»، «خدتي سيئات»، «استري نفسك»، «أنتي قالعة كده ليه عشان نعرف إنك بخير».

حجاب واحتشام في تركيا

على النقيض تمامًا، تألقت الفنانة منة فضالي، خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الإطلالات المحتشمة خلال رحلتها لتركيا، حيث ظهرت بملابس عادية، وظهرت في صور أخرى وهي ترتدي الحجاب، وتفاعل معها متابعيها بشكل يختلف عن تفاعلهم من قبل إلى حد كبير، إذ علقوا عقوا على إطلالتها بعبارات: «أنتي كده قمر»، «قمر بالحجاب كده»، «لبسك وشكلك كده حلو».

أزمة منة فضالي الأخيرة بسبب ياسمين عبد العزيز

دخلت منة فضالي في أزمة مع متابعيها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجهت رسالة دعم للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر «تويتر»، مغردة: «ربنا يشفيكي ويخف من عليكي، صحيح إحنا مش صحاب ومعرفكيش، بس احنا زملاء، ربنا يقومك بالسلامة»، الأمر الذي عرضها لهجوم لاذع من متابعيها.

وقررت منة حذف المنشور، وتصحيحه، ثم كتبت من جديد: « مش فاهمة يا ريت يكون في عقل يا جماعة، ومش صحاب أيوه فعلا، قولت زملاء إيه الغلط في كلامي مش فاهمة، الدنيا انقلبت ليه، الواحد يكتب حاجة تقولوا بنتلزق وترند وزفت، منزلش تشتمونا، ليه كده، عموما مش أنا اللي غلطانة في التعبير، بالعكس أنا مغلطش فيها قبل ما تكون نجمة دي مريضة، أنتم إيه ربنا يسامحكم».