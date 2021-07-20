بعد أزمة ياسمين عبد العزيز.. هجوم جديد على منة فضالي بسبب «لبس العيد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ظهرت خلالها على متن يخت في البحر، بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية كارديجان دون أكمام باللون الأحمر، ومفتوح كاشف عن «الهوت شورت»، مدونة: «عيد سعيد».

وعلى الفور تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بإطلالتها ورشاقتها، في حين تعرضت للهجوم من البعض، معلقين: «هو ليه كده!»، «إيه اللي لابساه ده»، و«غطي نفسك.. عيب».

أزمة منة فضالي الأخيرة بسبب ياسمين عبدالعزيز

دخلت الفنانة منة فضالي، في أزمة مع متابعيها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجهت لها رسالة دعم عبر «تويتر»، قائلة: «ربنا يشفيكي ويخف من عليكي، صحيح إحنا مش صحاب ومعرفكيش، بس إحنا زملاء، ربنا يقومك بالسلامة»، ما عرضها لهجوم لاذع من متابعيها.

واضطرت منة، أمام الهجوم الكبير، إلى حذف التغريدة تماما، وإعادة نشرها بعد التعديل، ثم عقبت على ردود الأفعال الغاضبة، في تدوينة جديد، قائلة: «مش فاهمة، يا ريت يكون في عقل يا جماعة، ومش صحاب أيوه فعلا، قولت زملاء، إيه الغلط في كلامي مش فاهمة، الدنيا انقلبت ليه، الواحد يكتب حاجه تقولوا بنتلزق وترند وزفت، منزلش تشتمونا، ليه كده ليه، عموما مش أنا اللي غلطانه في التعبير، بالعكس أنا مغلطش فيها، وقبل ما تكون نجمة دي مريضة، أنتم إيه ربنا يسامحكم».

وأصيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، بوعكة صحية خطيرة، بعد إصابتها بورم ليفي على الرحم، وتصدر اسمها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي، خضوعها لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة.

ووجه نجوم الوسط الفني الدعوات بالشفاء العاجل لياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخولها غرفة العمليات وتداول أخبار مرضها عبر مواقع السوشيال ميديا، كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.