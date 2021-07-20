الامارات | ما الذي أضحك ملك الأردن خلال لقائه الرئيس الأمريكي

شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي أضحك ملك الأردن خلال لقائه الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرات الصحفيين العاهل الأردني وهو يضحك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أمس.

وحسب موقع "عمون" الإخباري الأردني أن الملك عبدالله الثاني كان قد ضحك بسبب تعليق الرئيس الأمريكي بعد سماعه رنين هاتفه المحمول، حيث بادر الى سؤال مستشارته : " الهاتف يرنّ. هل هذا الاتصال لي؟".

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