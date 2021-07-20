الامارات | أردني يطلّق زوجته في السوق قبل العيد بساعات ..فما هو السبب ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يطلّق زوجته في السوق قبل العيد بساعات ..فما هو السبب ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت مواقع إخبارية أردنية خبر إقدام مواطن أردني على تطليق زوجته خلال جولة لشراء ملابس العيد يوم وقفة عرفات.

وكان الزوج قد استفز بسبب إصرار زوجته على شراء جاكيت بـ 60 ديناراً (حوالي 90 دولاراً)، مما تسبب في تصاعد الخلاف والتراشق بالكلمات، الأمر الذي أنهاه الزوج بتطليق زوجته في محل الملابس مباشرة.



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