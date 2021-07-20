لماذا لا يجب تناول الشاي أو القهوة على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تعتبر القهوة مشروبًا شائعًا لدرجة أن مستويات استهلاكها تأتي في المرتبة الثانية بعد الماء في بعض البلدان.

بالإضافة إلى مساعدتك على الشعور بتعب أقل ومزيد من اليقظة، فإن الكافيين الموجود في القهوة قد يحسن مزاجك، ووظيفة دماغك، وأداء التمارين، وقد يزيد أيضًا من فقدان الوزن والحماية من أمراض مثل السكري من النوع 2 وألزهايمر وأمراض القلب.

يستمتع الكثير من الناس بشرب القهوة أو الشاي في الصباح الباكر، ولكن لاحتساء هذا الفنجان على معدة فارغة يضر بصحتك، وفق ما ذكر موقع "healthline".

هل يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟

تظهر الأبحاث أن مرارة القهوة قد تحفز إنتاج حمض المعدة، وتزيد من أعراض اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، وتسبب حرقة المعدة والقرحة والغثيان والارتجاع الحمضي وعسر الهضم.

ويعتبر شرب كوب على معدة فارغة ضار بشكل خاص لأنه لا يوجد طعام آخر لمنع الحمض من إتلاف بطانة المعدة.

وهناك نسبة من الناس حساسون للغاية للقهوة ويعانون بانتظام من حرقة في المعدة أو قيء أو عسر الهضم، فإن تواتر وشدة هذه الأعراض تظل ثابتة بغض النظر عما إذا كانوا يشربونها على معدة فارغة أو مع الطعام.

ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى كيفية استجابة جسمك، فإذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد شرب القهوة على معدة فارغة ولكن ليس عند شربها مع وجبة، ففكر في تعديل تناولك وفقًا لذلك.

هل ترفع مستويات هرمون التوتر؟

شرب القهوة على معدة فارغة قد يزيد من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول.

يتم إنتاج الكورتيزول عن طريق الغدد الكظرية ويساعد على تنظيم التمثيل الغذائي وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المفرطة بشكل مزمن إلى مشاكل صحية، بما في ذلك هشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب.

وتبلغ مستويات الكورتيزول ذروتها بشكل طبيعي في وقت الاستيقاظ، وتنخفض على مدار اليوم، وتصل إلى الذروة مرة أخرى خلال المراحل المبكرة من النوم.

ومن المثير للاهتمام أن القهوة تحفز إنتاجه وبالتالي، أن شربها أول شيء في الصباح، عندما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة بالفعل، يمكن أن يكون خطيرًا ويزعجك باقية ليوم.