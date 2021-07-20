كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:48 مساءً - استطاعت صيحة الجينز الفضفاض أن تدخل عالم الموضة من بابه الواسع، دون أن تغيب القصّة الضيّقة عنه. فالجينز بشكل عام، هو قطعة أساسية في خزانة السيدة، مهما اختلف ذوقها، يمكن أن تستفيد منها في مناسباتها اليومية، كما بإمكانها ان تنسّقها بأسلوب سبور-شيك لأمسياتها وسهراتها.

في جولة على أبرز ما قدّمتها دور الأزياء الكبرى من تصاميم الجينز، لفتتنا قصّة الجينز الفضفاض الذي تمّ تنسيقه في الإطلالات بأساليب متنوّعة.



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طرق تنسيق الجينز الفضفاض

على شكل بذلة عصرية

كريستيان ديور Christian Dior



بإمكانك أن تختاري الجينز الفضفاض مع سترة قصيرة أو طويلة، من وحي الإطلالة التي قدّمتها دار كريستيان ديور Christian Dior لهذا الموسم، وأن تنسّقي معها توب من القطن أو قميص وباللون الذي ترغبين بها. هذه الإطلالة تليق بمختلف مناسباتك وبإمكانك أن تمنحيها النمط الذي تريدينه من خلال الإكسسوارات المناسبة.



سروال فضفاض بخصر عالي

شانيل Chanel



برزت صيحة السراويل ذات الخصر العالي كثيراً في مجموعات هذا الصيف، فجمعت دار شانيل Chanel بين الخصر العالي والقصّة الفضفاضة للجينز. هذه القصّة تناسب الإطلالات الكاجوال، يمكنك أن تنسّقيها مع سترة بليزر قصيرة كما قدّمتها الدار، أو أن تكتفي بتوب قطنية مع حذاء مسطّح أو رياضي.

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مع قميص طويل أو تونيك

كلوي Chloé



اختارت دار كلوي Chloé أن تقدّم الجينز الفضفاض بأسلوب متحرّر أكثر من خلال تنسيقه مع قميص طويل وإضفاء لمسة شبابية مع حزام الخصر الجلدي العريض. نسّقي هذا التصميم مع تونيك أو توب طويلة وزيّنيها بحزام بارز مع حذاء بلاتفورم وتألقي بإطلالة عصرية ومتحرّرة.



لمسة ذكورية جريئة

فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham



قدّمت المصمّمة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham الجينز الفضفاض بأسلوب صبياني جريء مع قميص أبيض كلاسيكي وسترة بيضاء. هي من الإطلالات البسيطة التي يمكنك تنسيقها مع الجينز، خاصة أن القميص الابيض يعتبر قطعة أساسية في خزانة كل سيدة يمكنها أن ترتديها في مختلف مناسباتها.