راقصة تثير الجدل بملابس مكشوفة أمام مسجد محمد علي: ميصحش كده في الجامع (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظاهرة غريبة ومثيرة للجدل، باتت تتكرر مؤخرا، تتصدرها راقصات يظهرن في بعض الأماكن المقدسة، بملابس مفتوحة وخادشة للحياء، دون احترام لقدسية أماكن العبادة، التي تستلزم الاحتشام الكامل وتغطية العوارات، بل يزيدن الوضع سوءً في بعض الأحيان بالرقص داخلها، ما يعرضهن في جميع الحالات إلى الانتقادات اللاذعة، وأحيانا مطالبات بالمحاسبة القانونية.

وأثارت الراقصة شهرزاد، كثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد نشر صور لها من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وأمام مسجد محمد علي، وهي حافية القدمين، مرتدية فستانا مكشوفا وله فتحة من الأمام، ملون بالموف والبيج، وتركت شعرها منسدلا، وشاركت الصور مع متابعي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلى موقع الفيديوهات المصنوعة «تيك توك»، ما أثار حولها كثير من الجدل.

وكتبت شهرزاد، في تعليقها على الصور: «أمسية جميلة في قلعة صلاح الدين، لن أفقد أبدًا رهبتي، وكوني متحمسة على العيش في مكان له الكثير من التاريخ»، وتفاعل معها الكثير من المتابعين، وانتقدها أغلبهم، بسبب تصويرها بملابس مكشوفة بجانب مسجد، وكان من بين التعليقات: «ميصحش تتصوري كدة عند جامع»، و«أنتي رقاصة إيه جابك هنا في القلعة؟».

من هي الراقصة شهرزاد؟

هي راقصة أمريكية تعيش في القاهرة.

لديها استوديو تعليم رقص خاص بها.

تقدم فيديوهات تعليمية للفتيات للرقص.

تعرض فيديوهاتها على منصتي «تيك توك»، و«إنستجرام».

لديها عدد كبير من المتابعين يصل على «إنستجرام»، إلى ما يزيد عن 200 ألف متابع.

وعلى منصة «تيك توك» يتابعها حوالي 24 ألف متابع.

تنشر دوما مقاطع مصورة من أدائها الرقصات في الحفلات والأفراح.

تحب التصوير ودائما ما تشارك جمهورها صورها في الأماكن التاريخية، مثل الأهرامات والقلعة.

تحب شهرزاد تقليد المصريين، وتنشر مقاطع مصورة كوميدية لها وهي تقلد الانفعالات الشعبية المصرية.