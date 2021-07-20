نسرين طافش تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد بمناسبة العيد: حجاب وتاتو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الفنانة نسرين طافش في إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها، خلال مشاركة جمهورها ومتابعي صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صور احتفالها بقدوم عيد الأضحى المبارك، وظهرت نسرين طافش بإطلالة محتشمة، إلا أنها جمعت الحجاب بالتاتو، معلقة: «اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة.. وعيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام والفرح لكل العالم».

تفاصيل لوك نسرين طافش

ارتدت نسرين طافش كيمونو من اللون الأبيض، مزين بالورود الذهبية على الكتف، وتحته توب من اللوب الأوف وايت، ووضعت طرحة شيفون واسعة على رأسها أظهرت نصف شعرها الأحمر المصفف، وأظهرت الصور، تاتو على معصمها، خلال احتفالها بقدوم عيد الأضحى المبارك 2021.

نسرين طافش بـ لوك كيرلي

وتحب نسرين طافش، مشاركة جمهورها بالنيو لوك الخاص بها دوما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت قد نشرت عددا من الفيديوهات والصور لها عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفاجأت خلالها جمهورها بلوك جديد لها، فبعد أن كانت تعتمد لوك شعر «الليس» منذ أن ظهرت على الشاشة، لجأت في اللوك الجديد لها إلى الشعر «الكيرلي»، كما حرصت على تلوين شعرها باللون «الأصفر».

وحرصت نسرين طافش، خلال إطلالتها تلك على ارتداء فستان طويل باللون الأخضر الفاتح، به نقاط صغيرة من الأبيض، وكانت ترتدي عقد بسيط في عنقها، كما حرصت على وضع ميك أب بسيط ليظهر جمالها فقط.

وعقب نشر نسرين طافش، تلك الصور والفيديوهات، تداولها جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدين بإطلالتها تلك، وباللوك الجديد الخاص بها، والذي تظهر به لأول مرة منذ ظهورها على الشاشة، وكان من أبرز عبارات إشادة الجمهور بها :«قمر ماشاء الله.. حلو اللوك عليكي أوي.. الكيرلي هياكل منك حتة».