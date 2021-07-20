7 أخطاء لا تفعليها أثناء الطهي.. أبرزها نقع اللحم لأكثر من 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في كثير من الأحيان، نعتمد دون وعي عادات في الطهي من أقاربنا والأشخاص الآخرين من حولنا، وننفذها دون وعي في روتيننا لسنوات، ولكن يمكن أن يسبب القيام بهذه العادات في الطهي العديد من الكوارث، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- إذابة اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة:

من أجل تذويب اللحوم بشكل أسرع، نميل إلى تركها على سطح المنضدة في درجة حرارة الغرفة، ومع ذلك، هذا ليس الخيار الأفضل، حيث تتسارع عملية تكاثر البكتيريا في مثل هذه الظروف، ويعتقد الخبراء أنه من الأكثر أمانًا إذابة منتجات اللحوم في الثلاجة، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لكن اللحم سيصبح طازجًا.

2- شطف الخضروات بالماء بدلًا من غسلها بيديك:

يعلم الجميع أنه يجب غسل الخضروات قبل طهيها، ولكن مجرد إبقائها تحت مجرى مائي، وتقليبها ببطء في مصفاة لا يكفي ربما يساعد ذلك في إزالة الأوساخ المرئية، لكن أشياء مثل المبيدات الحشرية والميكروبات والأوساخ المتأصلة لن يتم غسلها، ويقول الباحثون إنه من الضروري عند غسل الخضروات والفواكه هو فرك الطعام تحت الماء بيديك، ونصيحة أخرى من الخبراء هي نقع الخضروات والفواكه في الماء مع إضافة الصودا.

3- إضافة الفواكه المجففة غير المنقوعة إلى الأطباق:

يمكن تناول الفواكه المجففة دون نقعها، ولكن إذا كنت تخطط لإضافتها إلى سلطة أو سلعة مخبوزة، فمن الضروري نقعها في الماء المغلي لمدة 10-15 دقيقة، وهذه الخطوة ستجعلهم أكثر نعومة وسيصبح الطعم أكثر حيوية، علاوة على ذلك، فإن النقع مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالخبز لأن الفواكه المجففة يمكن أن تمتص الرطوبة، مما يؤدي إلى كسر توازن الوصفة، وبالتالي يسبب ذلك نتيجة غير متوقعة.

4- نقع اللحم لأكثر من 12 ساعة:

لسبب ما، يُعتقد أنه كلما زاد نقع اللحم، أصبح طعمه ألذ، ولكن في الواقع، الاحتفاظ باللحم في التتبيلة لفترة طويلة يجعله شبيهًا بالمطاط وليس طريًا.

5- عجن العجين لفترة طويلة:

الخلط والعجن الطويل للعجين يجعله أكثر كثافة ومرونة بسبب الإطلاق النشط للغلوتين، ويعد هذا الخيار مثالي لطهي البيتزا، لكنه ليس جيدًا لطهي الفطائر، هذا لأن العجين في الفطائر، كقاعدة عامة، يجب أن يكون منتفخًا، وطريًا، ومتفتتًا وليس ضيقًا ومضغوطًا، لهذا السبب يجب أن نضع هذه الطريقة في الاعتبار للحصول على مخبوزات ألذ.

6- قلي اللحم مباشرة بعد وضع التوابل عليه:

للتأكد من أن شريحة اللحم تصبح مقرمشة عند قليها، لا ترميها في المقلاة فورًا بعد إضافة التوابل، حيث يعطي اللحم المملح كمية كبيرة من الرطوبة، والتي في النهاية يمكن أن تمنعها من التحميص وتجعلها مسلوقة أو ستضطر إلى إبقاء قطع اللحم على النار لفترة أطول، مما يؤدي إلى الجفاف، ولمنع حدوث ذلك، اتركي اللحم عليه البهارات لمدة 15 دقيقة.

7- سلق البطاطس بدون غطاء:

لجعل البطاطس تغلي بشكل متساوٍ وسريع، يجب تغطية الإناء بغطاء، لأن هذا سوف يتراكم ويحتفظ بالحرارة بشكل أكثر كفاءة، ومع ذلك، هناك اعتقاد خاطئ شائع أن هذا يمكن أن يتسبب في تفكك البطاطس، وفي الواقع، هذا التأثير المخيف لا يرجع في الواقع إلى الغطاء، بل إلى وضع البطاطس في الماء المغلي حيث يجعل الجزء الخارجي من البطاطس يغلي بشكل أسرع، وبالطبع تبدأ في الانهيار بحلول الوقت الذي تصل فيه الدواخل إلى درجة الاستعداد اللازمة.