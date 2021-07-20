5 أفكار لأزياء أنيقة ومريحة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

في عيد الأضحى المبارك، تزداد الزيارات بين الأقارب والأصدقاء لقضاء بعض الأوقات السعيدة معا، ولكن هناك شيء مهم يجب إضافته إلى قائمة المتطلبات الخاصة بهذه المناسبة، يتمثل في البحث عن الزي المناسب، الذي يوفر جوا احتفاليا ويمنحك إطلالة أنيقة ومريحة.

جمع خبراء ماكس 5 أفكار لأزياء أنيقة ومريحة لتضعها بعين الاعتبار من الآن بدلا من قضاء الكثير من الوقت قبل العيد لتحديد ما يجب عليك أن ترتديه.

1- يمكن للمرأة استكشاف أنوثتها والتمتع بإطلالة عصرية في هذا العيد من خلال ارتداء فساتين أنيقة. ويمكنها اختيار فستان متوسط الطول يزدان بطبعات الزهور مع حزام ربط على الخصر وإضافة بعض من المجوهرات البسيطة والصنادل المتناسقة لإطلالة ناعمة وعصرية.

2- تزداد أنوثة المرأة عند اختيارها التنانير الزهرية الزاهية مع القمصان، التي تتميز بربطات الدانتيل والترتر الخفيف وتساعدها في خلق إطلالات فريدة في المناسبات الخاصة خلال العيد.

3- إذا كنت تفضلين الإطلالة غير الرسمية، يمكنك ارتداء جمبسوت صيفي، والتي توفر الراحة طيلة اليوم. ويمكنك ارتداؤه مع صنادل ذات كعب متوسط وأقراط متدلية لإطلالة كاملة.

4- يمكن أن يرتدي الرجل قميصا بأزرار مع بنطال بألوان هادئة وأحذية سهلة الارتداء بدون جوارب لإطلالة كلاسيكية، ويمكن ارتداء تيشيرتات مع بناطيل قطنية.

5- يمكن للرجل أيضا تجربة ارتداء تيشيرت يحتوي على مطبوعات رسومية مع جينز، وفي الصيف يمكن ارتداء شورت. ويجب أن تكون الأحذية متناسقة مع الزي وأنيقة سواء كانت أبوات أو أحذية رياضية لإطلالة عصرية متكاملة.