فساتين مزيّنة بالكشكش لإطلالة حيويّة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:34 صباحاً - برزت صيحة الكشاكش للأزياء بألوان ساطعة لإطلالة مفعمة بالحيوية، خاصة أن معظم السيدات من ذوات القوام الرشيق هنّ من محبّات هذه الصيحة الفضفاضة، فإذا كنتِ من النساء اللاتي يفضلن دمج صيحات مختلفة بإطلالة واحدة، يمكنكِ اعتماد الفستان المزيّن بالكشكش، أما لسهرات الصيف فتتعدّد الخيارات عند القدوم لانتقاء فستان السهرة المناسب لحفل صيفي، لذلك ننصحكِ باختيار فستان سهرة طويل مزوّد بشق الساق وكشكش.

اناكيكي Annakiki



إطلالة حيوية



ضمن عروض أزياء أسبوع الموضة لربيع وصيف 2021، برزت العديد من الفساتين المزيّنة بالكشاكش وبألوان مميّزة ولافتة، فهي تناسب كل سيدة تودّ إخفاء عيوب جسمها، فقدّمت عروض الأزياء العالمية فساتين ناعمة مزيّنة بالكشاكش على الصدر والأكتاف مع تنورة A ومزيّنة بفيونكة حول الخصر، بالإضافة إلى فساتين اتّسمت بالكشاكش والتموّجات من أعلى؛ لتمنح السيدة إطلالة فخمة وراقية، ويزيد سحر الفساتين بالأقمشة الشفافة الألوان الناعمة مع الطبقات والكشاكش بالألوان المعدنية والأحزمة حول الخصر، حيث يجمع بين الفخامة والنعومة.

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بوس Boss



برزت فساتين كشكش رومانسية؛ بفضل ألوانها الناعمة مثل الوردي والأزرق الفاتح، حيث تزيّنت بالكشاكش على الصدر والتنورة بقماش التول الراقي، بالإضافة إلى الفستان الكشكش المنفوش الذي يجمع بين ألوان الباستيل الناعمة مع تنورة، فساتين كشكش جريئة ونابضة بالحيوية باللون الأسود، وهي بتصاميم منفوشة، سواء بكتف واحدة أو مزينة بالكشاكش على الكتفين، وهو تصميم يجمع بين الرقي والفخامة، حيث إنه يتّسم بلونه الناعم مع تنورة منفوشة بطبقات الكشاكش أو حتى بتصميم فخم بكشاكش على الصدر والتنورة أو على الأكتاف حتى تبدو السيدة كالفراشة.

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اكت N 1 Act N 1

جاذبية وأناقة



تلجأ الكثير من الفتيات إلى اعتماد الفساتين المزيّنة بالكشكش بمختلف إطلالتهن؛ إذ تمنحهن جاذبية وأناقة، كما يمكن تنسيقها بمختلف المناسبات والأوقات، لتعدّد موديلاتها بين القصيرة والطويلة، وكذلك الواسعة والضيقة؛ لإطلالة جذابة ومتمّيزة.

لإطلالة هادئة وأنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير من الشيفون السادة، ومزيّن بالكشكش عند الصدر، وبأكمام طويلة واسعة، ومع هذه الإطلالة؛ يمكن للسيدة اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ.

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اغاتا رويز دو لا برادا Agatha Ruiz De La Prada



لإطلالة أكثر أناقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير من الشيفون بتصميم منقّط، ومزيّن بالكشكش من عند الخصر وحتى نهاية الفستان، وبأكمام طويلة واسعة، وبرقبة عالية، ويمكن للسيدة اعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، يضفي على إطلالتك جاذبية وأناقة.

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شانيل Chanel



لإطلالة عفوية في أوقات النهار، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير مطبّع بنقشة الأزهار، ومزيّن بالكشكش عند الصدر ونهاية الفستان، ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان وترك خصلات جانبية رفيعة على جانبي الوجه.

إذا كانت السيدة تبحث عن إطلالة جذابة ومميّزة، يمكنها اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي بتصميم مخطط من نفس لون الفستان وبلمسة ذهبية هادئة، ومزيّن بالكشكش من عند الخصر وحتى نهاية الفستان، وبأكمام طويلة واسعة، ومع هذه الإطلالة يمكنها تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، واعتماد تسريحة شعر بوني تيل، وترك النصف الثاني من الشعر منسدلاً للوراء.

الكساندر ماكوين Alexandre Macqueen



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية هادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي سادة، وبرقبة عالية، وبأكمام طويلة، ومزيّن بالكشكش من الخصر وحتى نهاية الفستان، ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة يد صغيرة الحجم مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على شكل مموّج.

لإطلالة أكثر هدوءاً وبساطة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي مزيّن بالكشكش، وبحزام أسود من الساتان، وبلمسة سوداء عند أطراف كشكشة الفستان، وبأكمام طويلة واسعة عند الأطراف.

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الكساندرا مورا Alexandra Moura

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