أفضل قطعة لحم في العجل للشوي.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر لحم العجول من اللحوم الشهية، والتي يففضلها الكثيرون، لذا يبحث البعض عن أفضل قطعة لحم في العجل للشوي بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، فهي من أشهى الأكلات وأشهرها في المطبخ المصري، خاصة خلال فترات إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا نقدم لكم أشهر الأماكن في العجل التي تناسب الشوي.

أفضل قطعة لحم في العجل للشوي

الرقبة

وهي لحوم وعظام متواجدة في العجل يمكن طهيها ويسهل شويها، وتعتبر الأرخص في الأسواق، وموجودة بكثرة خلال أيام عيد الأضحى وتصلح للسلق، واستخدام المرقة في إعداد أطباق الخضار.

الأكتاف

يحتوي العجل على قطع متداخلة من اللحم والعظام بشكل كبير، ورغم أن لحم الكتف من الأجزاء الغزيرة لكنها صالحة للشوي، خاصة أنها تحتوي على نسبة دهون كبيرة وتحتاج إلى فترة طويلة لكي تنضج، يمكن سلقها ثم تحميرها، أو استخدامها لحم مفروم.

الضلوع

تعتبر الضلوع من أفضل قطع اللحم ويسهل شويها نظرًا لعدم احتوائها على لحم غزير أو دهون عالية ويمكن وضعها في الفرن أو الشواية الكهربائية أو شواية الفحم ليخرج طبق من اللحم اللذيذ.

الفخذة

لحم الفخذة مناسب للشوي ولعمل الاستيك والبوفتيك، حيث يتم تقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة.

الريش

يكثر الطلب على شراء الريش وهي أشهر أكلة يفضل المصريون تناولها مشوية، حيث تتميز بالدهون القليلة والطعم اللذيذ.