كاتبة «ماورائيات» تكشف مفاجأة حول قصة الشاب الإسباني: «مفبركة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الروائية منار الصفتي، والمتخصصة في كتابة القصص المخيفة والماورائيات، أن ادعاءات الشاب الإسباني، حكاية غريبة ومخيفة ترتقي لسيناريوهات أفلام الخيال العلمي، ومجرد خرافات لا تحدث في الواقع، رغم أن هناك بالفعل أشياء مرتبطة بالعوالم الأخرى، لكن تلك القصة زائفة وسنكتشف قريبًا أنها مجرد «دعايا إعلانية».

دعايا إعلانية لا أساس لها من الصحة

وأوضحت «الصفتي»، لـ«هُن»، أن ما يكتب في قصص الماورائيات يكون غالبًا من خيال الكاتب أو من القصص والثقافات الشعبية والأساطير ولا أساس لها من الصحة، وعادة ما نكتشف بعد الترويج لها أنها مجرد دعايا إعلانية.

وقالت الروائية، إن بعض الشركات الكبرى تقف وراء انتشار تلك القصص الوهمية، وكان آخرها شركة سيارات شهيرة تعمدت من خلال أشخاص نشر قصة وجود غزو فضائي ومجسم معدني سقط في إحدى البقع الصحراوية، ما أثار حيرة البعض حول العالم.

الحديث عن الغزو الفضائي «أكاذيب»

ولفتت منار الصفتي خلال حديثها، إلى أن البعض يعتبر تلك القصص المختلقة حقيقة، حيث اعتبروا أنها مقدمة لغزو فضائي محتمل قادم، واتضح في النهاية أنه مجرد إعلان دعائي للشركة، وما أثير قبلها من قصص عن الغزو الفضائي مجرد «أكاذيب».

وكان شاب إسباني يدعى «خافيير»، قد زعم أنه الناجي الوحيد من العالم ونشر مقطع فيديو وصورا يزعم من خلالها أنه استيقظ وحيدًا بمستشفى في فالنسيا، ولم يستطع تذكر اسمه، ليقرر الخروج للشارع ولم يكن هناك أحد وكل شئ يشبه عام 2021، ولكن التاريخ والإلكترونيات تخبره أنه في عام 2027، على حد زعمه.

يذكر أن منار الصفتي، هي كاتبة وروائية مصرية خريجة كلية الإعلام، وتعرف بكتاباتها في حقل الفانتازيا والماورائيات والرعب، كما صدر لها مجموعة من الروايات في هذا المجال.