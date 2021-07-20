كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:34 صباحاً - الإطلالة الملكية المشرقة والمتوهجة بعيداً عن الألوان الصاخبة والجريئة، أبرز ما يميز خطوط مكياج عروس 2021، بالنسبة الى خبير المكياج اللبناني بسام فتوح، الذي يفضّل دائماً أن يبرز مكامن الجمال في وجه العروس من دون تمويه أو تغيير في ملامحها.

وفي هذا المقال، نرصد أبرز خطوط مكياج عروس 2021 من بسام فتوح، لا سيما إذا كنت من محبات المكياج الطبيعي.

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بشرة مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي

مكياج ملكي متوهج



اللوك الطبيعي والمكياج الكلاسيكي بلمسة عصرية، ميزتان أساسيتان في مكياج عروس 2021 بالنسبة الى خبير المكياج بسام فتوح، لأن إطلالة العروس في رأيه هي إطلالة خالدة، بالتالي يجب أن تكون طبيعية بلمسة مضيئة ومشرقة. انطلاقاً من ذلك، يحرص على اعتماد تغطية بشرة خفيفة، تعتمد بشكل أساسي على كريم أساس قريب الى لون البشرة، وعلى تقنية الكونتورينغ التي تحدد الوجه مع الحفاظ على الملامح الطبيعية، أي أنه يبرز ما هو جميل في وجه العروس، وإخفاء أي عيوب تعاني منها. كما أنه يستخدم البلاش الخوخي للعروس التي ترغب في لمسة دافئة، والبلاش الزهري للعروس التي ترغب في وجه أكثر إضاءة وإشراقة.

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مكياج عيون عروس 2021 من بسام فتوح

مكياج ناعم بلمسة مضيئة



بالنسبة الى مكياج عيون 2021، فإن الألوان الطبيعية بلمسة لامعة ومضيئة هي الأساس بالنسبة الى بسام فتوح، الذي يبتعد عن الألوان المات كونها تجعل وجه العروس باهتاً وخالياً من الحيوية. ومن أبرز ظلال العيون التي يستخدمها التدرجات الترابية الدافئة، النيود، الألوان الطبيعية القريبة الى لون البشرة، إضافة الى الألوان الترابية المزهرّة. والمظهر الطبيعي ينطبق أيضاً على رموش العروس، حيث أن بسام فتوح لا يستخدم الرموش البارزة والطويلة جداً، بل الرموش الطبيعية غير المبالغ فيها.

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ألوان أحمر شفاه عروس 2021 من بسام فتوح

مكياج عروس 2021 بأنامل بسام فتوح



بالنسبة الى بسام فتوح، لا تليق ألوان أحمر الشفاه القوية، كالأحمر والبرغندي والفوشيا... بالعروس، كونها تجعل إطلالة العروس مبهرجة وتنعكس سلباً على إطلالتها. بل يحرص على استخدام ألوان الروج الطبيعية القريبة الى لون البشرة، مثل النيود بتدرجاته المختلفة، التي يختارها وفقاً للون بشرة العروس، إضافة الى الوردي الناعم، والشفاف اللامع والخوخي...

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