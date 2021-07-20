«نيللي»: «مبعرفش أطبخ.. يادوب أسلق بيض وأطلع الأكل من التلاجة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة نيللي، إنها تهنئ مصر كلها بمناسبة عيد الأضحى 2021، مشددة على أنها سوف تقضي العيد في المنزل، مضيفة: «أنا شخصية بيتوتية، لكن مبعرفش أطبخ، بس بعرف أسلق بيض، وأطلع الأكل من التلاجة».

سبب ابتعادها عن الفن في الفترة الأخيرة

وأضافت «نيللي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، تعليقًا على عدم ظهورها على الشاشات في الفترة الأخيرة: «أنا بتقل». وشددت على أنها لم تذهب إلى السينما منذ سنوات طويلة، وتشاهد التلفاز فقط، وأكثر ما يشدها هو البرامج الحوارية.

نيللي: اشتقت للعودة للفن مرة أخرى

وعن المشاركة في الأعمال الفنية، قالت إنها اشتاقت إلى العمل الفني، خاصة أنها «اتولدت بتمثل، والفن بيجري في عروقها»، ولكنها ابتعدت في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أنهم «بيدلعوها» باسم «ننوش»، موضحة أن أجمل ما في اسمها أنه «من اسم النيل» وهي فخورة جدًا بهذا الأمر.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث يمكن أن تكون جماعة أو فرادى سواء بالبيوت أو المساجد، إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»«الروم:30»، مضيفة أنه يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر وصلاة وغير ذلك من العبادات؛ استنادا لحديث: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».