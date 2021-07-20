عمر كمال يكشف سر تسمية أغنية «شمس المجرة»: تبقى مرات حمو بيكا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روى مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال، كواليس تسمية أغنية «شمس المجرة»، إذ لم يكن اسمها في البداية، إلا أنه حدث موقف مع حمو بيكا، جعله يتدخل في تسمية الأغنية، بعدما كانت «لا مش مخلصين»، وهو ما وضحه عمر كمال، عندما حل ضيفا على برنامج «الحكاية» عبر فضائية «Mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

سر تسمية شمس المجرة

قال عمر كمال، إن زوجة حمو بيكا تدعى «شمس»، وأن «بيكا بيحب مراته جدا، وبيتفائل بيها، وبعد ما كان اسم الأغنية (لا مش مخلصين)، هو قرر يسميها على اسم مراته (شمس المجرة»)، متابعا: «دي كانت أغنيتي نزلتها كاملة عملت 5 أو 6 مليون بس فمكانتش ناجحة، ولما دخلت المهرجانات، قلت لبيكا وشاكوش، على الأغنية عشان نغنيها سوا، وقسمنا ولحنا».

وأضاف كمال: «سجلناها عند حمو بيكا في إسكندرية، وبعدين الاسم قلتله اسمها لا مش مخلصين، قالي لا اسمها شمس المجرة، قلتله ايه دي، وليه شمس المجرة، قالي أنا هتجوز خلاص قريب جدا، وبحب مراتي جدا، فهحط اسمها في الأغنية، وكان هيتجوز قريب فقرر ان ده اسمها».

وقال عمر كمال، إن حمو بيكا يشترط أن يقول اسم زوجته «شمس»، أو «زوزة»، موضحا: «زوزة ده دلع شمس، وعلى طول لازم حمو بيكا يقولها، وبيكا شايف أنه يدلعها كده، ولازم اسمها يتحط».