طبيب جلدية يقدم نصائح غريبة لزيادة نضارة البشرة: دنيس وشوبنج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

البشرة ونضارتها، شغل الفتيات الأول والأهم خلال الصيف بوجه خاص، فدائما ما يذهبن لطبيب الجلدية، من أجل الحصول على النصائح اللازمة للعناية بالبشرة أثناء فترات التعرض للشمس المباشرة، خاصة مع السفر إلى المناطق الساحلية، لكن دون الحاجة إلى هذه الزيارة التقليدية، قدم الدكتور هاني أبو الوفا، استشاري أمراض الجلدية والذكورة، وأمراض الحساسية والمناعة، روشتة فريدة من نوعها إلى الفتيات، تساعدهم على العناية بالبشرة ونضارتها خلال فصل الصيف.

ونشر هاني، تلك الروشتة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، كتب خلالها عددا من النصائح لتحقيق نضارة البشرة، معظمها ارتكز على التغذية، والعناية بالصحة النفسية، وليس الصحة الجسدية أو الأدوية، ما أدى إلى تفاعل كبير من الرواد معه، عبر التعليقات والإعجابات.

وكتب استشاري الأمراض الجلدية في الروشتة، «نصائح لنضارة البشرة بدون علاج أو جلسات»، مقدما وصفة متنوعة وشاملة: «ربع كيلو جمبري جامبو، ودنيس زيت وليمون، شوربة سي فوود، قعدة ع البحر، قهوة وشيوكولاتة، ولو فاضل فلوس اعملي شوبنج».

تفاعل متابعي الطبيب معه

لاقت تلك الروشتة رواجا وتفالاع كبيرا بين جمهور «فيسبوك»، إذ أعادت السيدات نشرها من جديد، وكتبوا عليها العديد من التعليقات، منها: «روشتة فعالة جدا جدا، يا ريت نقدر ننفذها»، و«طب والله فعلا وصفة تنور الوش والروح، أنا نورت بس وأنا بقرأ» ، وقال آخر: «يعنى يا باشا هى هتاكل كل ده وتعمل شوبينج كمان؟ طيب مفيش نصيحة للشقيق زوجها اللى أكيد صوابعه التهبت من كتر دفع الفلوس؟».

نصائح لنضارة البشرة

ينصح خبراء الجلدية دائما بـ«اللبان الدكر»، نظرا لفوائده الكثيرة، فشربه صباحا بكمية صغيرة يعمل على حرق الدهون وينقي الجسم، ويوجد منه بودرة أو حبيبات صغيرة، ويمكن الحصول عليه من العطارين.

وهناك أيضا وصفة الجنزبيل التي يضاف إليها زيت لبن الذكر واللبن، التي تقلل من ظهور التجاعيد في البشرة، حيث تحفز الكولاجين على الإفراز بزيادة مطالبة البنات اللائي تخطين 21 عاما باستخدامها من أجل شد البشرة.