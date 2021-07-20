صفية العمري: بحب الفتة بالتوم.. ودخول المطبخ في العيد «مزاج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة صفية العمري، إنها «مش غايبة عن الوسط الفني خالص، ولكن بطلع في الحاجات المهمة، وأنا موجودة وسعيدة بمشاعر الجماهير ناحيتي، ومبسوطة بالتواصل مع الجمهور وتهنئته بالعيد».

وأضافت «العمري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين: «أنا زيي زي كل الناس، مثل التجمع الأسري، وأنصح الناس أنها تقلل أكل شوية، والفتة أهم شيء، ومزاجي أخش المطبخ وأعمل فتة في العيد، لافتة إلى أنها ليس لديها وصفة سرية، ولكن تحب أضع الثوم مع الشوربة».

وأعربت عن أمنيتها بأن يعود الله هذه الأيام على مصر والأمة الإسلامية كلها بخير.

أعمال تابعتها خلال الفترة الماضية

وعن الأعمال الدرامية المهمة التي تابعتها خلال الفترة الماضية، قالت إنها تابعت مسلسل «الاختيار»، لافتة إلى أن الأعمال التي تُظهر التاريخ والأبطال، والأجيال الجيدة تزيد من حماس الشباب وتعرفهم تاريخهم، موضحة أنها شاهدت أيضا مسلسل «لعبة نيوتن»، وهو من الأعمال المهمة.

وأكدت أن الأعمال الجادة تحترم عقلية المشاهد، لافتة إلى أن مصر لديها نماذج جيدة للمرأة المصرية، وتتمنى تقديم قصة حياة سيدة كان لها بصمة في الوطن، ورائدة في مجال ما، مثل سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، وهي قصتها مهمة ودرامية جدًا، وهناك الكثير من النماذج التي يُمكن تقديمها في مختلف المجالات.

تكبيرات عيد الأضحى

ويبدأ عيد الأضحى المبارك، بعد ساعات قليلة، حيث قالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث يمكن أن تكون جماعة أو فرادى سواء بالبيوت أو المساجد، إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»«الروم:30»، مضيفة أنه يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر وصلاة وغير ذلك من العبادات؛ استنادا لحديث: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».