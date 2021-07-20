«صور أثارت جدل متابعيه».. هل عاد محمد فرج لخطيبته من جديد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها اليوتيوبر والبلوجر محمد فرج، بعدما شارك متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة المصورة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة أثناء تناوله الإفطار في أحد المطاعم بمدينة الساحل الشمالي، وهو ذاته المكان الذي نشرت شقيقة خطيبته السابقة صورة منه أيضًا أثناء تواجدهما به في الوقت ذاته.

شقيقة خطيبة محمد فرج تثير الجدل

ومن جانبها، نشرت أيضًا ندى ناصر، شقيقة نوران ناصر، خطيبة محمد فرج السابقة، صورة من المكان ذاته أيضا، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية، «الجو المناسب لكل شيء».

مزاعم بعودة البلوجر لخطيبته

وسرعان ما زعم الكثير من متابعين «فرج»، احتمالية عودته لخطيبته من جديد، لكنه سرعان ما فاجئ متابعيه بحذف الصورة، دون توضيح السبب.

فسخ خطوبة محمد فرج

ومنذ أيام، أعلن اليوتيوبر الشهير، انفصاله عن خطيبته نوران ناصر، التي استمرت اربعة أشهر، بتدوينه كلمة «single»، عبر خاصية القصص القصيرة، دون إبداء أي تفاصيل، ليتصدر عقب إعلانه الانفصال عن خطيبته، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل خطوبة محمد فرج ونوران ناصر

ومنذ ما يقرب من 4 شهور، أعلن اليوتيوبر الشهير محمد فرج، خطوبته على نوران ناصر، وأثار حفل خطوبتهما إعجاب الكثيرين من متابعيه على السوشيال ميديا، إذ حضر الحفل كثير من الشخصيات المهمة، كالفنانين ومشاهير السوشيال ميديا.

وحرص فرج، على نشر صور خطوبته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا بها الكثير من عبارات التغزل بها، التي كان أبرزها: «أحسن قرار خدته في حياتي.. فخور دايما اني اختارتك»، لترد عليه خطيبته قائله «محظوظة بيك.. ربنا يخليك ليا يا حبيبي.. بحبك أوي».

وعن محمد فرج، فهو يوتيوبر شهير، بدأ بنشر فيديوهاته الكوميدية، التي كانت لا تزيد مدتها الزمنية عن 15 دقيقة، ثم بعد ذلك حرص على تكوين صداقات وعلاقات مع أصحاب الصفحات المشهورة، وإقناعهم بتصوير فيديوهات ثنائية معا، ما جعله يحصد عدد كبير من المتابعين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصل عددها إلى 3 ملايين متابع.