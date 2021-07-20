خطوات لا تتجاهلها عند تنظيف الشواية قبل شوي "لحمة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك غدا، وسط عادات وتقاليد تكاد لا تخلو من غالبية البيوت المصرية، كونها مرتبطة بهذا المناسبة الدينية، ولعل منها "شوي اللحمة".

وسواء كانت تعمل بالفحم أو الغاز أو الكهرباء، يجب عليك إزالة البكتيريا وجزيئات الطعام التي تلتصق بالسطح قبل بدء العمل بها، لذا يستعرض "الخليج 365" خلال النقاط التالية طرق فعالة لتنظيف الشواية الخاصة بك، مهما كانت نوعها لتجنب حدوث أي عدوى، وفقًا لـ popularmechanics، و wikihow..

أولاً: تنظيف شواية الغاز

-في البداية تأكد من غلق أنبوبة الغاز، وإزاله قوالب وقضبان الشوي، وبعد ذلك نظف أنابيب الغاز بماء دافئ وصابون لكن عليك أولاً بتغطية كل صمامات الغاز برقائق ألمونيوم للحفاظ على جفافهم ومنع الصدأ.

-استخدم منشفة جافة لمسح أسفل منافذ الغاز على أنابيب الشعلات، واستخدم خلة أسنان لتنظيف كل منفذ بدقة، اغسل الشواية. استخدام المياه الدافئة والصابون ونظف كل أسطح الشواية الداخلية والخارجية وجففهم بمنشفة نظيفة. عند الانتهاء، أعد أنابيب الغاز والشعلات.

-اقلب القوالب وأغلق الغطاء وأشعل الشواية على أعلى مستوى لمدى 15 دقيقة، سيخفف هذا الأمر التصاق الشحوم على ضبان الشوي مما يجعل تنظيفها أسهل، ثم اتركها لمدة 10-15 دقيقة حتى تبرد.

-تغسل بالماء والصابون وذلك باستخدام فرشة الشوي ورق صلب لإزالة أي شحوم عالقة، ثم جففها بمنشفة جافة، حافظ على نظام التنظيف الثابت بعد كل استخدام، و غطِ الشواية بعد الانتهاء.

ثانيًا: تنظيف شواية الفحم

تأكد من إزالة أي رماد قديم واغسل السطح الخارجي للشواية، قبل البدء في الشوي سخن الشواية لمدة 10-20 دقيقة لإذابة الشحوم من على الشبكة، ثم استخدم فرشة الشواية أو ورق الفويل المقوى.

- شغل خاصية التنظيف الذاتي إذا كانت متاحة، سيغلق الفرن ويسخن حتى 900 درجة فهرنهايتية (482 درجة مئوية).

-استخدم زيت خضار أو زيت زيتون، ضع القليل منه بعد تنظيف الشواية، وامسح شبكة الشوي، لكن احذر حتى لا تسقط الزيت على الفحم.

- بعد الانتهاء من طهي الطعام، اكشط الشواية بالفويل أو فرشة الشواية وضع الزيت مرة أخرى للتنظيف وحمايتها ضد الصدأ.

-لا تستخدم أبدًا أي كيماويات مركز أو محاليل مثل مواد التبييض او منظف الفرن مباشرة على الشبكة حتى لا تؤثر على الطعام.

- تخلص من الفحم.. اترك الفحم ليبرد لـ48 ساعة قبل لفه في رقائق ألمونيوم ثقيلة ووضعه في وعاء معدني أو صفيحة.

- من الضروري أن تغطي الشواية، لحمايتها من الصدأ والحشرات، خاصة إذا كنت تخزن الشواية في الخارج.

ثالثًا: تنظيف الشواية الكهربائية

-عند الانتهاء من الشوي، أفصل الشواية واتركها لتبرد تمامًا، ثم نظف حامل الشحوم بعد كل استخدام، حيث تحتوي معظم المشاوي الكهربائية على كوب صغير يحتوي على كل السوائل والشحوم التي تخرج أثناء الشوي.

-اغسل حاجز الشحوم إما في غسالة باستخدام الماء والصابون، لكن لا تغمر الشواية بالكامل في الماء حتى لا تتلف، وجففها بالمنشفة.

-راجع دليل التشغيل الخاص بك لمعرفة كل الخصائص واتبع التعليمات المكتوبة.

-نظف الجزء الخارجي من الشواية بالإسفنجة مع بضع قطرات من صابون الصحون لإزالة الشحوم العالقة.