طبيبة تنصح بتناول اللحوم في ثاني أيام العيد وتكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

عيد الأضحى المبارك يعني تناول اللحوم بعد ذبح الأضحية، ولكن يجب علينا قبل تناولها اتباع الإرشادات الصحية التي تحافظ على صحتنا.

وتنصح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بتناول اللحوم ثاني أيام ذبح الأضحية، وذلك لأن نسبة الحموضة بها المعروفة بالـPH تصبح أقوى، ما يعمل على "تطرية" أنسجة اللحوم وإكسابها طعمًا ألذ وأفضل.

وأشارت إلى أن البعض يفضل تناول اللحوم في أول أيام العيد بعد ذبح الأضحية ولا ضرر في ذلك، موضحة خلال جروبها الخاص على "فيسبوك"، أنه يجب اتباع الخطوات التالية.

1- بعد الذبح يجب تقطيع اللحم وتهويته، ثم وضعه في الثلاجة.

2- الخطوة الثانية هي كيفية التعامل الآمن مع اللحم لمنع إصابتنا بأي وباء:

- أثناء تقطيع اللحم وتهويته ووضعه في الثلاجة ثم تعبئته، نتجنب تمامًا ملامسة منطقة الأنف والفم والعين.

- تطهير الأسطح التي استخدمناها، وذلك باستخدام كلور مخفف بماء أو ماء أكسجين أو المطهرات البيطرية.

- استخدام أكياس نظيفة غير ملوثة لتعبئة اللحم.

- فور الانتهاء من التعبئة نقوم بغسل اليدين جيدا جدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

ما هي الإرشادات السليمة عند طهو اللحم؟

- شطفها سريعا بالماء دون نقع

- الطهو الجيد جدا للحوم هو البوابة الأولى والكبيرة للحفاظ على صحتنا، حيث يقتل الطهو الجيد على درجات حرارة أكثر من 70° مئوية أغلب البكتيريا والفيروسات والطفيليات الداخلية.

- فور الانتهاء من ملامسة اللحم النيئ نغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، ونطهير الأسطح التي لامسها اللحم؛ لحماية أنفسنا من أي مصدر عدوى.

- الكبد يتم معه المعاملة السابقة بشرط عدم الغسل، ومن الممكن أن يوضع في مصفاة مع عصر قليل من الليمون عليه.

- فواكه اللحوم كالممبار والكرشة يجب الحذر في التعامل مع الفضلات التي يحتويها كلاهما، والتخلص منها في أكياس ثقيلة محكمة الغلق، وغسل الأيدي جيدًا بعدها ثم غسل الممبار والكرشة جيدًا ونقعهما في ماء وخل وملح للتطهير.