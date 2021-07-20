طريقة عمل بيت الكلاوي الضاني والبتلو.. بأبسط الخطوات في عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بيت الكلاوي الضاني والبتلو، تصدرت تريندات محرك البحث الشهير «جوجل»، قبيل استقبال أول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضاحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل موزة ضاني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل بيت الكلاوي الضاني والبتلو

بيت الكلاوي

زيت

بصل مفروم

طريقة تحضير بيت الكلاوي الضاني والبتلو

تقطع الكلاوي وتشوح في الزيت مع البصل المفروم على النار

يقلب الخليط ويغطى

يمكن إضافة الفلفل الأسود

يمكن إضافة الملح عند النضج

مقادير عمل بيت الكلاوي بصوص الليمون

كيلو بيت كلاوي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمون

ملعقة كبيرة ماء كابرى

كوب مرقة

كوب ماء مغلي

ثوم مفروم

روزماري مفروم

طريقة تحضير بيت الكلاوي بصوص الليمون

اخلطى زيت الزيتون مع الروزمارى و ملح وفلفل و عصير الليمون

ضيفى ماء الكابرى الى الخليط و يقلب جيدا ثم ضعى شرائح اللحمة به و يتبل جيدا

اتركيه فى التتبيلة لمدة ساعة على الاقل ثم يرفع و يشوح فى طاسة مع زيت من الجانبين

ارفعى اللحم فى طاسة اخرى ثم تدخل الفرن لتكتمل التسوية

مكان اللحم ضيفى الكابرى و باقى التتبيلة و المرقة و تترك على النار حتى يقصر الصوص

ارفعى اللحم من الفرن و تقدم مع الصوص بالهنا

طريقة عمل القلوب والكلاوي

مقادير عمل القلوب والكلاوي

1/2 كيلو جرام من القلوب المقطعة إلى مكعبات.

1/2 كيلو جرام من الكلاوي المقطعة إلى مكعبات.

1 بصلة مفرومة إلى مكعبات.

1 حبة من الطماطم مفرومة إلى مكعبات.

1 قرن فلفل أخضر مفروم.

كمية من بهارات ملح الطعام، والفلفل الأسود، والكمون، والشطة الحارة، وورق اللوري.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة والزيت في قدر على النار.

ضيفي البصل بعد تقطيعه أو فرمه إلى القدر.

قلّبي البصل جيدًا حتى يذبل ويتغير لونه.

ضيفي القلوب والكلاوي إلى القدر.

قلّبي المكوّنات في بعضها جيداً، ونضيف الفلفل الأخضر والمنكهات.

انتظري حتى تنضج جميع المكوّنات ثمّ ضيفي الطماطم.

قلّبي المكوّنات واتركيها على القدر حتى تنضج.

قومي بوضع القلوب والكلاوي الجاهزة في طبق التقديم.

طريقة عمل أرز بالكبدة والكلاوي

مقادير طاجن بيت الكلاوي بالمشمشية

1 كيلو لحمة راس

2 كوب مشمش مجفف

2 ملقعة سمنة

نصف كوب بصل

2 ملعقة ثوم

أوراق بقدونس

2 ملعقة بيورية طماطم

نصف كوب جزر برنواز

بابريكا

قرفة خشب

قرنفل حب

بهارات مشكلة

طريقة تحضير طاجن بيت الكلاوي بالمشمشية

تشوّح اللحمة في السمنة مع ملح وفلفل أسود و قرفة خشب وقرنفل حب، ثم تضاف فصوص ثوم، ثم تضاف المشمشية مع المكونات، ثم يضاف قليل من الماء

في طاسة أخرى يشوح الجزر في السمنة ثم تضاف إليه ملعقة من السكر ويترك حتى يتكرمل، ثم يُقدم مع اللحمة.