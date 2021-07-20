أفضل جزء في الخروف.. الكتف وبيت الكلاوي الأبرز «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزامنًا مع استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك خلال الساعات القليلة المقبلة، يتجه الكثير من المسلمين إلى ذبح الأضاحي، إذ يأتي الإقبال بشكل كبير على ذبح الخراف نظرًا لتفضيل العديد من الأشخاص إلى تناول لحم الضأن، ولذلك يتساءل الكثيرون عن أفضل جزء في الخروف لتناوله.

ويقدم «هُن»، خلال هذا التقرير، أفضل جزء في الخروف، وفقًا للشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة»، وهي:

1- الرقبة: يمكن من خلالها عمل ورقة لحمة أو فتة.

2- الكتف: يمكن تخليته ولفه وحشوه.

3- موزات اليد: يمكن عملها مع الخضار.

4- بيت الكلاوي: تستخدم في عمل المشويات.

5- البدن: لعمل اللحمة المفرومة.

6- وش الفخدة: يتم استخراج منها التربيانكو.

طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل

مقادير عمل لحم راس الخروف والعجل

- يتم تجهيز لحمة الراس بعد تقطيعها وغسلها بالماء جيدا.

- الاستعانة بكمية مناسبة من البصل.

- كمية مناسبة من الجزر.

- الاستعانة أيضا بالكرفس.

- تجهيز كمية من ورق اللورا.

- كمية مناسبة من الحبهان.

- الاستعانة بعدد مناسب من حبات الطماطم.

- كمية مناسبة من الليمون.

- تجهيز كمية من الشطة، التي يتم استخدامها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الفلفل حار.

- زعتر.

- ملح.

- فلفل.

- زيت ذرة.

طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل

- بعد تجهيز لحم الرأس وتقطيعها وغسلها، يتم سلق لحمة الرأس في ماء وبصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان.

- ثم بعد ذلك يتم استخدام كبة كهربائية أو خلاط كهربائي لفرم البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار وملح والفلفل والأعشاب وقليل من الزيت، ويتم فرمهم بشكل جيد.

- ثم بعد ذلك يتم رفع لحمة الرأس من ماء السلق، ثم بعد ذلك يتم وضعها علي ماء بارد.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيع لحمة رأس الخروف والعجل إلى قطع صغيرة.

- ثم يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفعية، بالإضافة إلى تقطيع الفلفل الحار والثوم المفروم ملح، ثم يتم وضعهم في طاسة علي النار، ثم بعد ذلك ضعي الزيت.

- يتم إضافة قطع لحم الرأس وملح و فلفل لهم، ثم بعد ذلك يتم إضافة الخليط المفروم عليها، ثم يتم تركها علي النار قليلا.

- بعد ذلك يتم نقلها علي طاجن، وإدخالها في الفرن حتي تكتمل نضجها.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم وجبة لحمة راس الخروف والعجل في نفس الطاجن الذي تم إعداده به، كما يمكن ايضا وضعها في عدد من الأطباق على عدد الاشخاص الذين يتناولون تلك الوجبة، وتلك هي طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل.

طريقة عمل ريش الخروف بالفرن

مقادير عمل ريش الخروف بالفرن

12 قطعة من ريش خروف الأضحية.

احضري ربع كوب من زيت الزيتون، وعصير الليمون، وخل البلسميك.

مقدار3 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من كلٍ من: البابريكا، والقرفة، والهيل.

ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من: الشطة، الفلفل الأسود، وبودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من كلٍ من: الكزبرة والكمون الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

ضعي قطع الريّش الضاني بين طبقتين من ورق الزبدة وترقيقها بالطرق عليها بمطرقة اللحم.

اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم أحضري الخل والثوم ثم قومي بنقع قطع الريش بالتتبيلة.

ملح خشن وفلفل أسود حسب الرغبة.

جهزي الشواية.

اخلطي كمية البهارات جيداً، ثم اغمسي قطع الريش في الخليط من الجانبين جيدًا، ووضعها على الشواية مدة عشر دقائق مع استمرار التقليب حتى تنضج.