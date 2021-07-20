مكان الموزة في العجل.. بالأقدام الخلفية والأمامية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقبل الكثير من الأشخاص على ذبح العجول من بين الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نظرًا لتفضيلهم إلى تناول لحومها بمذاقها المميز، والتي يأتي من بينها منطقة «الموزة»، لذلك يتساءل الكثيرون عن مكان الموزة في العجل.

مكان الموزة في العجل

ويرصد «هُن»، خلال هذا التقرير، مكان الموزة في العجل، وفقًا للصورة الموضحة.

ويتضح من خلال الصورة، أن هناك موزتان، إحداهما في الساق الأمامية والأخرى في الخلفية.

طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل

مقادير عمل لحم راس الخروف والعجل

- يتم تجهيز لحمة الراس بعد تقطيعها وغسلها بالماء جيدًا.

- الاستعانة بكمية مناسبة من البصل.

- كمية مناسبة من الجزر.

- الاستعانة أيضا بالكرفس.

- تجهيز كمية من ورق اللورا.

- كمية مناسبة من الحبهان.

- الاستعانة بعدد مناسب من حبات الطماطم.

- كمية مناسبة من الليمون.

- تجهيز كمية من الشطة، التي يتم استخدامها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الفلفل حار.

- زعتر.

- ملح.

- فلفل.

- زيت ذرة.

طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل

- بعد تجهيز لحم الرأس وتقطيعها وغسلها، يتم سلق لحمة الرأس في ماء وبصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان.

- ثم بعد ذلك يتم استخدام كبة كهربائية أو خلاط كهربائي لفرم البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار وملح والفلفل والأعشاب وقليل من الزيت، ويتم فرمهم بشكل جيد.

- ثم بعد ذلك يتم رفع لحمة الرأس من ماء السلق، ثم بعد ذلك يتم وضعها علي ماء بارد.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيع لحمة رأس الخروف والعجل إلى قطع صغيرة.

- ثم يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفعية، بالإضافة إلى تقطيع الفلفل الحار والثوم المفروم ملح، ثم يتم وضعهم في طاسة علي النار، ثم بعد ذلك ضعي الزيت.

- يتم إضافة قطع لحم الرأس وملح و فلفل لهم، ثم بعد ذلك يتم إضافة الخليط المفروم عليها، ثم يتم تركها علي النار قليلا.

- بعد ذلك يتم نقلها علي طاجن، وإدخالها في الفرن حتي تكتمل نضجها.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم وجبة لحمة راس الخروف والعجل في نفس الطاجن الذي تم إعداده به، كما يمكن ايضا وضعها في عدد من الأطباق على عدد الاشخاص الذين يتناولون تلك الوجبة، وتلك هي طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل.

طريقة عمل فتة الموزة

المقادير

لحم موزة ضاني

أرز

عيش بلدي محمص

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بصل

جزر

كرات

زعتر

فلفل

حبهان

مستكة

ورق لورا

خل

عسل أبيض

سمن

زيت

ملح

فلفل

طريقة التحضير

يتبل لحم الموزة بالملح والفلفل والقرفة.

يشوّح اللحم في السمن.

يضاف الخضار المقطع للحم مع الزعتر والمستكة والحبهان والفلفل.

يوضع الماء وتسلق.

يشوّح الأرز في السمن مع الملح.

تضاف شوربة سلق الموزة للأزر ويترك حتى ينضج، مع فص مستكة.

يرص العيش فى طبق التقديم ويسقى بالشوربة.

يشوّح الثوم مع ملح وفلفل على النار حتى يذبل ثم يضاف الخل.

يخلط العسل والصلصة والقرفة مع السمن والثوم وتتبل بها الموزة بعد السلق.

يشوّح اللحم فى طاسة ساخنة مع عود زعتر ومستكة وحبهان حتى تحمر من جميع الجهات.

تقدم مع العيش والأرز.