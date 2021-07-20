مكان الإنتركوت في العجل.. الجزء العلوي من الظهر «صورة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقبل الكثير من الأشخاص على ذبح العجول من بين الأضاحي تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك، نظرًا لتفضيلهم إلى تناول لحومها بمذاقها المميز، والتي يأتي من بينها منطقة «الإنتركوت»، لذلك يتساءل الكثيرون عن مكان الإنتركوت في العجل.

مكان الإنتركوت في العجل

ويرصد «هُن»، خلال هذا التقرير، مكان الإنتركوت في العجل، وفقًا للصورة الموضحة.

ووفقًا للصورة الموضحة، يتبين أن الإنتركوت في الوسط العلوي للعجل، وهذا الجزء يكن أقرب إلى الضلوع.

طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل

مقادير عمل لحم راس الخروف والعجل- يتم تجهيز لحمة الراس بعد تقطيعها وغسلها بالماء جيدًا.

- الاستعانة بكمية مناسبة من البصل.

- كمية مناسبة من الجزر.

- الاستعانة أيضا بالكرفس.

- تجهيز كمية من ورق اللورا.

- كمية مناسبة من الحبهان.

- الاستعانة بعدد مناسب من حبات الطماطم.

- كمية مناسبة من الليمون.

- تجهيز كمية من الشطة، التي يتم استخدامها حسب الرغبة.

- كمية مناسبة من الفلفل حار.

- زعتر.

- ملح.

- فلفل.

- زيت ذرة.

طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل

- بعد تجهيز لحم الرأس وتقطيعها وغسلها، يتم سلق لحمة الرأس في ماء وبصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان.

- ثم بعد ذلك يتم استخدام كبة كهربائية أو خلاط كهربائي لفرم البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار وملح والفلفل والأعشاب وقليل من الزيت، ويتم فرمهم بشكل جيد.

- ثم بعد ذلك يتم رفع لحمة الرأس من ماء السلق، ثم بعد ذلك يتم وضعها علي ماء بارد.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيع لحمة رأس الخروف والعجل إلى قطع صغيرة.

- ثم يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفعية، بالإضافة إلى تقطيع الفلفل الحار والثوم المفروم ملح، ثم يتم وضعهم في طاسة علي النار، ثم بعد ذلك ضعي الزيت.

- يتم إضافة قطع لحم الرأس وملح و فلفل لهم، ثم بعد ذلك يتم إضافة الخليط المفروم عليها، ثم يتم تركها علي النار قليلا.

- بعد ذلك يتم نقلها علي طاجن، وإدخالها في الفرن حتي تكتمل نضجها.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم وجبة لحمة راس الخروف والعجل في نفس الطاجن الذي تم إعداده به، كما يمكن ايضا وضعها في عدد من الأطباق على عدد الاشخاص الذين يتناولون تلك الوجبة، وتلك هي طريقة عمل لحم راس الخروف والعجل.

طريقة عمل لحم رأس الخروف والعجل

- بعد تجهيز لحم الرأس وتقطيعها وغسلها، يتم سلق لحمة الرأس في ماء وبصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان.

- ثم بعد ذلك يتم استخدام كبة كهربائية أو خلاط كهربائي لفرم البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار وملح والفلفل والأعشاب وقليل من الزيت، ويتم فرمهم بشكل جيد.

- ثم بعد ذلك يتم رفع لحمة الرأس من ماء السلق، ثم بعد ذلك يتم وضعها علي ماء بارد.

- ثم بعد ذلك يتم تقطيع لحمة رأس الخروف والعجل إلى قطع صغيرة.

- ثم يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفعية، بالإضافة إلى تقطيع الفلفل الحار والثوم المفروم ملح، ثم يتم وضعهم في طاسة علي النار، ثم بعد ذلك ضعي الزيت.

- يتم إضافة قطع لحم الرأس وملح و فلفل لهم، ثم بعد ذلك يتم إضافة الخليط المفروم عليها، ثم يتم تركها علي النار قليلا.

- بعد ذلك يتم نقلها علي طاجن، وإدخالها في الفرن حتي تكتمل نضجها.

طريقة عمل طاجن بامية بلحم الإنتركوت

مقادير عمل طاجن بامية بلحم الانتركوت

بامية بيضاء

نصف كيلو لحم ضأن سمين أو انتركوت بالدهون

ملعقة سمنة

ملعقة ثوم مفروم

شرائح طماطم

2 ملعقه معجون صلصة

شرائح بصل

شرائح طماطم

طريقة تحضير طاجن بامية بلحم الانتركوت

ضعي ملعقه سمن بلدي وملعقه ضغيره ثوم، ويشوّح حتى يسخن ثم نضع اللحم ويفضل لحم ضاني يقطع 1 سم.

ضعي الطماطم مع التقليب ثم نضع الطماطم البوريه ونتركها حتى الغليان.

ضعي ملعقة أو اثنان حسب الحاجة من البامية ثم تدخل الفرن علي درجة 200 لمدة عشر دقائق، ثم تُقدم.