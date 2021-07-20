أجزاء لحم الخروف.. اعرفها قبل ذبح الأضحية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزامنا مع اقتراب موعد ذبح الأضاحي، تنشط الحركة التجارية في أسواق المواشي لشراء أضحية العيد، إلا أن البعض قد يواجه صعوبة في التعرف على أجزاء لحم الخروف.

يحتوي الخروف على العديد من الأجزاء، منها الرقبة والبطن والكتف والضلوع المعروفة باسم «الريش»، وهو الطبق المفضل لدى المصريين في عيد الأضحى.

ويرصد «هُن» من خلال التقرير التالي أجزاء لحم الخروف، حسب موقع «this pruce eats» وهي كالآتي:

الرقبة

تتكون الرقبة من عظام ولحم قليل وتصلح للخضار والشوربة، ويتم استخدامها في الفتة.

الكتف

يعتبر الكتف من الأشياء المحببة لدى البعض في أكلها، وهي قطع لحم متداخلة مع العظام والأنسجة، وتستخدم عادة في الشوي أو الطبخ في الفرن ببطء.

الضلوع «الريش»

تعتبر الضلوع من أفضل القطع المناسبة للشوي في لحم الخروف، وتتميز بمذاق شهي ومن أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها خلال عيد الأضحى في المطبخ المصري، وتحتوي على كمية مناسبة من الدهن تجعلها ممتازة في الشوي.

بيت الكلاوي «الوسط»

أما بيت الكلاوي في الخروف فيعتمد عليه العديد من ربات البيوت، إذ يقدم في أطباق مختلفة ويعتبر سهل الطهي والشوي على طريقة الكباب ويمكن تحميره مع البصل والثوم والشوي والقلي والتحمير.

وينقسم بيت الكلاوي إلى 3 أجزاء:

1: الوسط: هو الجزء المرتبط بالعمود الفقري للخروف وتؤخذ منه قطع الفيلية عادة.

2: الوسط العلوي: أقرب جزء لضلع الخروف وغالبًَا يمتد منه.

2: الوسط السفلي «الورك»: يكون هذا الجزء قريب جدًا من منمطقة فخذ الخروف وتؤخذ منه معظم قطع الستيك.

وش الفخذة

رغم أنه جزء قليل من اللحم، لكن وش الفخذة من الأماكن المطلوبة وتقدم مع الخضروات، حيث يطبخ بطريقة السلق للحصول على الشوربة.

موزة الفخذة وموزة اليد

تعرف بالموزة الضاني، ويعرف هذا الجزء من الخروف بأنه غزير اللحم وقليل الدهون، لذا يقطع إلى مكعبات صغيرة لاستخدامها في الفرم أو الطهي مع الخضار.

هبرة البطن «الجنب»

من الأشياء التي تتميز بمذاق خاص، ويتم تقطيعها شرائح غير سميكة للشوي أو التحمير.

البطن

وهو الجزء المتواجد أسفل ضلوع الخروف، ويستخدم عادة في الفرم أو السلق لعمل الشوربة.