الامارات | ما أسرار النجمات وحيل الأجساد الرشيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسرار النجمات وحيل الأجساد الرشيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من الحلول التي بات يطرحها العلم، أخيراً، في ميدان التجميل والثورة التكنولوجية الحديثة التي شهدتها تقنيات معالجة السمنة في أجزاء متفاوتة من العالم، تبقى خطوات فقدان الوزن ومعضلة «التخسيس»، أبرز تحديات الإنسان المعاصر لأسباب عدة، أبرزها تغير نمط الحياة اليومية ونسقها المتسارع، وظهور أنماط غذائية واستهلاكية جديدة للناس، وتراجع نشاط البعض الجسدي، وعدد من الأسباب الأخرى التي ترفع كل يوم نسب البدانة وأخطارها الكبيرة على صحة الإنسان.

ولئن اعتبرت تجربة النساء في مجال «التخسيس» عموماً، أكثر «زخماً» من تجربة الرجال في أغلب المجتمعات، فإن تجربة النجوم والمشاهير، قد تبدو الأكثر جذباً على الإطلاق، بفضل ما نتابعه لديهم من تحولات جذرية وسريعة في مظهر أجسادهم وقدرتهم على استعادة رشاقتهم في وقت قد يبدو لنا قياسياً ومبهماً أحياناً كثيرة، ما يطرح لدينا أكثر من سؤال.. ما سر نحافتهن وما هي مفاتيح هذه الأجساد الرشيقة وحيلها؟

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