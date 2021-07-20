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الامارات | دبي: كل عام وأنتم بخير

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تصوير: أحمد عرديتي وباتريك كاستيلو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي: كل عام وأنتم بخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دبي، اليوم، عيد الأضحى المبارك، بمزيد من البهجة التي تنتشر في أنحاء الإمارة، ومراكزها التجارية، وشوارعها، وحدائقها.

حيث توفر المدينة لساكنيها وزوّارها وسيّاحها مئات الفعاليات الفنية والترفيهية خلال عطلة العيد، وبما يتلاءم مع الأمزجة والثقافات كافة، ولمختلف الأعمار. كما تضجّ الأسواق بالعروض والتخفيضات على آلاف السلع والأجهزة والملابس والإكسسوارات في مئات متاجر التجزئة في الإمارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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