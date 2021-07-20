الامارات | دبي: كل عام وأنتم بخير

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي: كل عام وأنتم بخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دبي، اليوم، عيد الأضحى المبارك، بمزيد من البهجة التي تنتشر في أنحاء الإمارة، ومراكزها التجارية، وشوارعها، وحدائقها.

حيث توفر المدينة لساكنيها وزوّارها وسيّاحها مئات الفعاليات الفنية والترفيهية خلال عطلة العيد، وبما يتلاءم مع الأمزجة والثقافات كافة، ولمختلف الأعمار. كما تضجّ الأسواق بالعروض والتخفيضات على آلاف السلع والأجهزة والملابس والإكسسوارات في مئات متاجر التجزئة في الإمارة.

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