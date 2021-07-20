الامارات | كوري يتسلق الهمالايا من دون أصابعه الـ 10

شكرا لقرائتكم خبر عن كوري يتسلق الهمالايا من دون أصابعه الـ 10 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم ظروف الإعاقة التي يعانيها في أصابعه الـ10، نجح متسلق كوري يدعى كيم هونج بين، في تَسَلُّق قمة «برود بياك»، وهي إحدى قمم سلسلة جبال الهمالايا.

وذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإخبارية، أمس، أن ارتفاع القمة يصل إلى 8047 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهي تحتل المرتبة الـ12 بين أعلى الجبال في العالم.

وبهذا، استطاع «كيم» تسلُّق 14 قمة من قمم سلسلة جبال الهملايا، التي يتجاوز ارتفاع كلٍّ منها 8000 متر، بعد أن بدأ التحديات في عام 2006.

وكان «كيم» قد أصيب بقضمة الصقيع في أصابعه، بعد تعرُّضه لحادث أثناء ممارسته التسلق في عام 1991، بينما كان في الـ27 من عمره، ما أدى إلى بتر أصابعه الـ10. وعاش «كيم» فترة من الإحباط الشديد، لكنه بدأ محاولته لتسلق الجبال مرة أخرى، باستخدام القفازات الخاصة، وبعض الأدوات المساعدة.

وأخيراً، تمكن «كيم» من تسلق 14 قمة من قمم سلسلة جبال الهمالايا خلال الـ16 عاماً الماضية، مُتغلباً على إعاقته.

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