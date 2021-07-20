الامارات | مصر: العثور على حطام سفينة من عصر البطالمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: العثور على حطام سفينة من عصر البطالمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف حطام سفينة حربية من العصر البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية إغريقية، تعود إلى بداية القرن الرابع قبل الميلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، أمس، إن بعثة الآثار المصرية الفرنسية للآثار الغارقة، والعاملة بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية، نجحت في الوصول إلى هذا الكشف. وأضاف أن السفينة غرقت نتيجة انهيار المعبد، وسقوط كتل ضخمة عليها خلال القرن الثاني قبل الميلاد، نتيجة وقوع زلزال مدمّر، وقد أسهم سقوط تلك الكتل الحجرية في الحفاظ على السفينة.

من جانبه، أكد رئيس بعثة المعهد الأوروبي للآثار الغارقة، فرانك جوديو، أن اكتشاف السفن التي تعود لتلك الحقبة الزمنية لايزال نادراً للغاية، وأن السفن الإغريقية من هذا النوع كانت مجهولة تماماً حتى اكتشاف السفينة بونيقية مارسالا (235 قبل الميلاد).

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