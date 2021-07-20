الامارات | «نتفليكس» تفتتح استوديو جديداً للأفلام في نيويورك

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تفتتح استوديو جديداً للأفلام في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في سعيها لبناء أول خدمة تلفزيونية عالمية في العالم، أنشأت شركة نتفليكس الأميركية للبث الحي والفيديو حسب الطلب منشآت إنتاج في مدريد وسيؤول وتورونتو ولندن. وينتظر أن تفتتح «نتفليكس» في سبتمبر، استوديو جديداً في بوشويك، وهو حي يقطنه نحو 100 ألف شخص في بروكلين بنيويورك.

وتضم المنشأة التي تبلغ مساحتها 170 ألف قدم مربعة ستة مسارح صوتية، بالإضافة إلى أجنحة للتحرير وغرف اجتماعات ومطعم.

وتتمتع المنصات الصوتية بمساحة تكفي لتصوير برنامجين تلفزيونيين في الوقت نفسه، أو فيلم واحد ضخم. وتضاعف عدد المشروعات التي تم إنتاجها في نيويورك إلى أكثر من الضعف منذ عام 2015، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برنامج الحوافز الضريبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news