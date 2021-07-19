منة فضالي تحذف منشورها عن ياسمين عبدالعزيز: «قالولي يا ريتك مكانها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة منة فضالي عن موقفها من منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن الفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب مشادة بينها وعدد من متابعيها، بسبب تعليق «معرفهاش»، مبينة أنها تقصد عدم معرفتها بها بشكل شخصي، لافتة إلى أنهما زملاء ليس أصدقاء وأنها فقط دعت لها بالشفاء وأخطأت في التعبير.

وكشفت «فضالي» أنها حذفت المنشور، وكتبت عبر حسابها الشخصي: «للتوضيح لكل الناس لما كتبت معرفش ياسمين يعني معرفهاش معرفه شخصيه مين ميعرفش ياسمين؟..انا مسحت البوست بجد ندمت إني نزلته».

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وتابعت: «مش فاهمة ياريت يكون في عقل يا جماعة، ومش صحاب أيوه فعلا قولت زملاء، إيه الغلط في كلامي مش فاهمة الدنيا انقلبت ليه، الواحد يكتب حاجه تقولوا بنتلزق وتريند وزفت، منزلش تشتمونا ليه كده ليه، عمومًا مش أنا اللي غلطانة في التعبير، بالعكس أنا مغلطش فيها قبل ما تكون نجمة دي مريضه أنتم إيه ربنا يسامحكم».

وقالت ردًا على إحدى متابعاتها: «تخيلي اكتب كلمتين عادي بقت قصه وقالولي ياريتك مكانها وتموتي.. ليه كدة بجد عملت إيه أنا».

ياسمين عبدالعزيز تمر بوعكة صحية

وكانت دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الماضية في وعكة صحية خطيرة بعد إصابتها بالورم الليفي على الرحم وتصدر أسمها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة.

ومن جانبهم وجّه نجوم الوسط الفني الدعوات بالشفاء العاجل لياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخولها غرفة العمليات وتداول أخبار مرضها عبر مواقع السوشيال ميديا وكان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

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ونشر خالد الصاوي صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز وعلّق عليها: «أختى الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكى الله وعفاكى إنتى قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما».

وأضاف «الصاوي»: «في هذه الأيام الكرام اسأل الله العلى القدير أن يتم شفاءه عليكى لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضى وبيتك وأبنائك».

بينما شدد زوجها الفنان أحمد العوضي بعدم الانصياع وراء الأخبار المتداولة طالبًا من الجمهور الدعاء لزوجته من خلال حسابه بموقع «فيس بوك».